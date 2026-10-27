هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

أثار اللبن البودرة جدلًا واسعًا بشأن قيمته الغذائية ومدى أمان تناوله، إذ يعتقد البعض أنه أقل فائدة من الحليب الطازج، بينما يذهب آخرون إلى أنه يحتوي على مواد ضارة أو «سموم» نتيجة عمليات التصنيع، لكن هل هذه الادعاءات صحيحة؟

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اللبن البودرة هو في الأساس حليب أُزيلت منه المياه، مؤكدًا أن عملية التجفيف لا تعني فقدانه جميع عناصره الغذائية أو تحوله إلى مادة سامة.

بحسب الدكتور أحمد أبو الريش، يتكون الحليب الطبيعي من نحو 87% من الماء، بينما تمثل النسبة المتبقية مزيجًا من البروتينات والدهون واللاكتوز والفيتامينات والمعادن.

وعند إزالة الماء من الحليب خلال عملية التصنيع، يتبقى الجزء الصلب في صورة مسحوق يمكن إعادة تحضيره بإضافة الماء وفقًا للتعليمات المدونة على العبوة.

وبالتالي، فإن اللبن البودرة ليس بالضرورة منتجًا عديم الفائدة، بل يحتفظ بجزء كبير من مكوناته الغذائية، مع اختلاف التركيب النهائي بحسب نوع المنتج وطريقة تصنيعه وتدعيمه.

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

هل يفقد اللبن البودرة قيمته الغذائية أثناء التصنيع؟

أشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أن تعرض الحليب للحرارة أثناء التجفيف قد يؤثر في بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة، مثل فيتامين C وبعض فيتامينات B، بدرجات تختلف وفقًا لظروف التصنيع.

لكن ذلك لا يعني اختفاء القيمة الغذائية للحليب بالكامل، إذ تظل البروتينات، ومنها الكازين، موجودة، كما يحتفظ اللبن البودرة بكميات مهمة من الكالسيوم والفوسفور ومعظم المعادن.

وتظل الدهون موجودة في أنواع اللبن البودرة كامل الدسم، بينما تختلف كميتها في المنتجات قليلة الدسم أو الخالية منه.

ومن ثم، فإن القول إن اللبن البودرة لا يقدم أي فائدة غذائية لا يعكس حقيقة تركيبته، مع ضرورة مراعاة أن القيمة الغذائية تختلف من منتج إلى آخر.

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

لماذا يذوب اللبن البودرة بسهولة في الماء؟

أوضح المنشور أن بعض أنواع اللبن البودرة سريعة الذوبان قد تحتوي على ليسيثين الصويا، المعروف بالرمز الغذائي E322، وهو مادة تساعد على تحسين امتزاج المسحوق بالماء.

ويُستخدم الليسيثين في الأغذية بوصفه عامل استحلاب، وتختلف الحاجة إليه بحسب طريقة تصنيع المنتج وتركيبته.

ولا يعني وجود هذه المادة تلقائيًا أن المنتج ضار؛ إذ يرتبط تقييم سلامة المضافات الغذائية بنوع المادة والكمية المستخدمة ومدى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

ومن المهم أيضًا التمييز بين اللبن البودرة العادي والمنتجات الأخرى التي قد تحتوي على مكونات إضافية، مثل السكر أو الزيوت النباتية أو المنكهات.

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

هل إضافة الفيتامينات إلى اللبن البودرة أمر ضار؟

تدعم بعض الشركات منتجات اللبن البودرة بفيتامينات، مثل فيتاميني A وD، بهدف رفع قيمتها الغذائية أو تعويض بعض العناصر وفقًا لتركيبة المنتج.

وتُعد هذه الإضافات جزءًا من عمليات تدعيم الأغذية المستخدمة في منتجات عديدة، لكن لا يمكن افتراض أن جميع أنواع اللبن البودرة مدعمة أو أنها تحتوي على الكميات نفسها من الفيتامينات.

لذلك، يُنصح بقراءة الملصق الغذائي لمعرفة المكونات الفعلية، وكمية البروتين والكالسيوم والدهون والفيتامينات، فضلًا عن السكر المضاف إن وجد.

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

أيهما أفضل.. اللبن الطازج أم اللبن البودرة؟

بحسب المنشور، يظل الحليب الطازج خيارًا مناسبًا عند توافره، لكن اللبن البودرة يمكن أن يكون بديلًا عمليًا يوفر البروتين والكالسيوم ومعادن أخرى، بشرط اختيار منتج موثوق وتحضيره بالطريقة الصحيحة.

وتعتمد المقارنة الغذائية بين النوعين على عدة عوامل، منها:

نوع الحليب: كامل الدسم أو قليل الدسم أو خالي الدسم.

طريقة التصنيع: التي قد تؤثر في بعض العناصر الغذائية وخصائص المنتج.

التدعيم الغذائي: إذ تختلف الفيتامينات المضافة من منتج إلى آخر.

طريقة التحضير: يجب الالتزام بنسبة المسحوق إلى الماء الموضحة على العبوة.

المكونات الإضافية: ينبغي الانتباه إلى السكر أو الزيوت أو المنكهات إذا كان المنتج يحتوي عليها.

وبالنسبة إلى استخدام اللبن البودرة مع القهوة أو المشروبات الساخنة، فإنه يختلف عن مبيضات القهوة التجارية؛ فبعض هذه المبيضات قد يعتمد على الزيوت النباتية والسكر ومكونات أخرى، لذلك ينبغي مقارنة الملصق الغذائي بدلًا من اعتبار جميع المنتجات متشابهة.

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

هل اللبن البقري «سم قاتل» كما يردد البعض؟

نفى أحمد ألو الريش فكرة أن الحليب البقري سم قاتل، مشيرًا إلى أن تقييم الأطعمة علميًا يعتمد على الأدلة المتعلقة بفوائدها ومخاطرها، وليس على وصفها بعبارات مطلقة.

فالحليب ومنتجات الألبان يمكن أن توفر البروتين والكالسيوم وعناصر غذائية أخرى، لكن مدى ملاءمتها يختلف من شخص إلى آخر، وفقًا لحالته الصحية واحتياجاته الغذائية والكمية التي يتناولها.

فعلى سبيل المثال، قد يعاني بعض الأشخاص من عدم تحمل اللاكتوز، ما يؤدي إلى أعراض هضمية بعد تناول الحليب، بينما يحتاج الأشخاص المصابون بحساسية بروتين الحليب إلى تجنبه وفقًا للتوجيهات الطبية.

كذلك، لا يعني اعتبار الحليب مصدرًا غذائيًا مفيدًا أن تناوله ضروري لكل شخص أو أن استهلاكه بكميات كبيرة يخلو من أي اعتبارات صحية.

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

هل ارتفاع استهلاك الألبان في بعض الدول دليل على فوائدها؟

استشهد أحمد أبو الريش بدول شمال أوروبا، مثل النرويج والسويد وفنلندا وآيسلندا، باعتبارها من الدول المعروفة باستهلاك منتجات الألبان.

لكن ارتفاع متوسط الأعمار أو جودة الصحة العامة في هذه الدول لا يثبت بمفرده أن منتجات الألبان هي السبب في هذه النتائج، كما لا يمكن استخدامه وحده لنفي جميع المخاطر المحتملة المرتبطة بها.

فالصحة العامة ومتوسط العمر يتأثران بعوامل متعددة، منها النظام الغذائي إجمالًا، والنشاط البدني، والرعاية الصحية، والتدخين، والظروف الاجتماعية والاقتصادية.