منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا

نجح منتخب مصر للناشئين تحت 15 عامًا، مواليد 2011، في التأهل إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة في أذربيجان خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر الجاري، بعدما قدم مشوارًا مميزًا في دور المجموعات، أنهاه بالعلامة الكاملة متصدرًا مجموعته.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الألباني في دور الـ32، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر غد الأربعاء 28 أكتوبر، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

وفي حال نجاح منتخب مصر في تخطي عقبة ألبانيا، فسيواجه في دور الـ16 الفائز من مباراة غينيا والجزائر، في إطار سعيه لمواصلة مشواره والمنافسة على اللقب.

العلامة الكاملة تقود منتخب مصر إلى دور الـ32

حجز منتخب مصر مقعده في الدور المقبل بعدما تصدر مجموعته، محققًا الفوز في جميع مبارياته الخمس، ليؤكد تفوقه خلال مرحلة المجموعات ويحقق أرقامًا مميزة على المستويين الهجومي والدفاعي.

وجاءت نتائج المنتخب المصري في دور المجموعات كالتالي:

الفوز على العراق بنتيجة 4-1.

الفوز على ماكاو بنتيجة 8-0.

الفوز على سانت كيتس ونيفيس بنتيجة 1-0.

الفوز على ترينيداد وتوباجو بنتيجة 4-1.

الفوز على جزر كايمان بنتيجة 9-0.

وسجل ناشئو الفراعنة 26 هدفًا خلال المباريات الخمس، مقابل استقبال هدفين فقط، ليعكس المنتخب توازنًا واضحًا بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية، قبل الدخول في مرحلة المواجهات الإقصائية التي لا تقبل التعويض.

189 منتخبًا يشاركون في البطولة

وتشهد البطولة مشاركة 189 منتخبًا من المنتخبات المسجلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما غاب 22 منتخبًا عن المشاركة، من بينهم 18 منتخبًا أوروبيًا، إلى جانب كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما انسحب منتخبا إريتريا وليبيا عقب إجراء القرعة، وفقًا للبيانات الخاصة بالبطولة.

وتعتمد المنافسات نظام المستويات، إذ تتأهل المنتخبات التي تحتل المركز الأول في مجموعاتها للتنافس على كأس البطولة، بينما تتنافس المنتخبات صاحبة المركز الثاني في المستوى الثاني، وتتوزع بقية المنتخبات على المستويات التالية وفقًا لترتيبها.

ويأمل منتخب مصر للناشئين في استثمار بدايته القوية ومواصلة الانتصارات أمام ألبانيا، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 والاقتراب خطوة جديدة من المنافسة على لقب البطولة.