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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة: توجيه رئاسي بتوفير مليون وحدة سكنية جديدة على مدار 4 سنوات

وحدات سكينة
وحدات سكينة
هاني حسين

كشف محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تفاصيل  الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل إنشاء 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.


وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، :" تم توقيع عدة اتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير 20 الف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة ".

وتابع محمد عادل :" الوحدات الجديدة في حدائق أكتوبر والعبور الجديدة والعاشر من رمضان وغيرها من المدن في صعيد مصر ".


وأكمل محمد عادل :"  مستهدف البدء في تنفيذ الوحدات السكنية بشكل فوري  ومخصصة لمحدودي الدخل، مضيفا:" منذ 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ قرابة 1.1 مليون وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل من إجمالي 1.8 مليون وحدة في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي ".

وتابع محمد عادل :" هناك توجيه رئاسي بالتوسع في إنشاء وحدات لمحدودي الدخل وتوفير مليون وحدة سكنية جديدة على مدار 4 سنوات".

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