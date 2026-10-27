تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وهبط سعر صرف الدولار بمتوسط 16 قرشا في البنوك بمنتصف التعاملات اليوم.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس وبنك نكست وبنك التعمير والإسكان 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27-10-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر صرف الدولار

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 56.13 جنيه للشراء و56.23 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري وبنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني الأهلي 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

فيما بلغ في بنك SAIB وبيت التمويل الكويتي 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري وبنك البركة وبنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد وبنك أبوظبي الأول، سجل سعر الدولار اليوم 56.10 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

كما بلغ سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وكريدي أجريكول 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك العقاري المصري العربي 56.00 جنيه للشراء و56.10 جنيه للبيع.