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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: عدم رضا داخل الأهلي عن إمام عاشور.. والعودة للتشكيل الأساسي مرهونة بالتدريبات

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن وجود حالة من عدم الرضا داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي تجاه إمام عاشور، بسبب عدم تقديم اللاعب للمستوى المنتظر منه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مشاركته في المباريات المقبلة ستتوقف على مدى اجتهاده في التدريبات.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الجهاز الفني لا يرى المجهود والجري المنتظرين من إمام عاشور، مضيفًا: «مش شايفين جهد ولا جري ولا إمام اللي الناس بتقول عليه أحسن لاعب في مصر».

وأوضح شوبير، أن حصول اللاعب على فرصة المشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة سيكون مرتبطًا بأدائه في التدريبات، مؤكدًا أنه حال التزامه وتقديم المستوى المطلوب، فقد يستعيد مكانه في التشكيل الأساسي، بينما قد يستمر غيابه عن التشكيل حال عدم ظهوره بالشكل المنتظر.

واختتم شوبير تصريحاته، بالإشارة إلى أن الأهلي بدأ في اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه لاعبيه، في ظل تراجع النتائج، موضحًا أن النادي يرى أنه وفر كل الإمكانات اللازمة للفريق، ولن يقبل باستمرار الوضع الحالي دون تحسن في الأداء والنتائج


 

إمام عاشور للنادي الأهلي لاعب في مصر الأهلي

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