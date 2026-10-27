الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها بعد غد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار سعي المارد الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات أمس، الاثنين، عقب الفوز على كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحسم التأهل إلى دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

يلتقي الأهلي مع مودرن سبورت في تمام الساعة الخامسة مساء الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري لمتابعة المواجهة المقبلة للمارد الأحمر.

الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

ويدخل الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن سبورت بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في أوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم التأهل إلى دور المجموعات بنتيجة إجمالية بلغت 6-1 في مجموع المباراتين.

الأهلي يركز على الاستحقاق المحلي

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي التركيز على المواجهة المقبلة أمام مودرن سبورت، من أجل تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والاستقرار على التشكيل المناسب لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، التي تنطلق مواجهاتها الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وسط تطلعات الأندية إلى تحسين مواقعها في جدول الترتيب مع استمرار المنافسة في المسابقة.