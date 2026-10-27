قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحشية لا توصف.. رصاص الاحتلال يردي طفلة 6 سنوات شهيدة بجنوب غزة
مصر وإريتريا :أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة له
تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ.. هاري كين ينضم إلى قائمة الأساطير
محمد فريد: مصر تعمل مع البنك الدولي على استراتيجية للترويج للاستثمار
بالإعدام والسجن.. أحكام رادعة في الكويت لـ 3 متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله
الوزراء: القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور
بيان هام للحكومة الأردنية: نعتز بعلاقتنا الأخوية مع سوريا
بن جفير يطلق صرخة استغاثة: نتنياهو يريد إبعادي.. ادعموني في الانتخابات
شوبير يكشف موقف محمد هاني وياسر إبراهيم من العودة للمشاركة في الأهلي
وزير الصناعة: مصر تستحوذ على 4.4% من التجارة البينية الإفريقية بقيمة 9.3 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف موقف محمد هاني وياسر إبراهيم من العودة للمشاركة في الأهلي

محمد هاني
محمد هاني
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمد هاني وياسر إبراهيم من العودة إلى قائمة الفريق، بعد غيابهما خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير ، عبر اذاعة «أون سبورت» ، إن غياب محمد هاني سيستمر، مع احتمالية الدفع بـ أحمد عيد أو كريم فؤاد في مركزه، ونفس الحال لغياب ياسر إبراهيم، الذي قد يعود حال الاحتياج الشديد له.

ولا يشارك ياسر إبراهيم منذ فترة في مباريات الأهلي بعدما كان مصابًا في البداية، ثم تواصل غيابه رغم التعافي.

وأما محمد هاني فقد قرر الحسين عموتة عدم تواجده في قائمة الفريق خلال المباراة الماضية أمام كيتارا بالكونفدرالية، وأكد وائل جمعة، مدير الكرة، أن الاستبعاد وجهة نظر فنية.

جدير بالذكر أن ذلك على خلفية عدم توصل الأهلي لاتفاق مع الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم بشأن التجديد.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير محمد هاني ياسر إبراهيم كيتارا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

حمد بن جاسم

بسبب حرب إيران.. رئيس وزراء قطر الأسبق يحذر من قنبلة موقوتة في المنطقة

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

ترشيحاتنا

احمد رستم

وزير التخطيط: التصنيع بقيادة القطاع الخاص على رأس أولويات خطة الدولة للتنمية

الدولار

تراجع جماعي في أسعار الدولار الآن في البنوك

الدواجن

تحركات محدودة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا سعر الكيلو الآن

بالصور

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

سيارة بابا الفاتيكان تتحول إلى شاحنة «نص نقل»

سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو

في عيد ميلادها.. معاناة إليسا مع السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد