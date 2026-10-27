شوبير يكشف موقف محمد هاني وياسر إبراهيم من العودة للمشاركة في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمد هاني وياسر إبراهيم من العودة إلى قائمة الفريق، بعد غيابهما خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير ، عبر اذاعة «أون سبورت» ، إن غياب محمد هاني سيستمر، مع احتمالية الدفع بـ أحمد عيد أو كريم فؤاد في مركزه، ونفس الحال لغياب ياسر إبراهيم، الذي قد يعود حال الاحتياج الشديد له.

ولا يشارك ياسر إبراهيم منذ فترة في مباريات الأهلي بعدما كان مصابًا في البداية، ثم تواصل غيابه رغم التعافي.

وأما محمد هاني فقد قرر الحسين عموتة عدم تواجده في قائمة الفريق خلال المباراة الماضية أمام كيتارا بالكونفدرالية، وأكد وائل جمعة، مدير الكرة، أن الاستبعاد وجهة نظر فنية.

جدير بالذكر أن ذلك على خلفية عدم توصل الأهلي لاتفاق مع الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم بشأن التجديد.