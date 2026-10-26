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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من مران الأهلي.. مصطفى شوبير في أحدث ظهور عقب زفافه

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
سارة عبد الله

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، متابعيه، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتواجد شوبير في مقر النادي الأهلي صباح اليوم، من أجل استئناف تدريباته بعد الحصول على إجازة قصيرة بمناسبة زفافه، ليبدأ استعداداته مع الفريق للمرحلة المقبلة من الموسم.

كان حارس الأهلي قد غاب عن مواجهة فريقه أمام كيتارا الأوغندي، التي أقيمت مساء الأحد، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب ارتباطه بحفل زفافه.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على كيتارا برباعية نظيفة، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والإياب بتفوق الفريق الأحمر بنتيجة 6-1.

وسجل أهداف الأهلي في مباراة الإياب كل من حسين الشحات، الذي أحرز هدفين، ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، ليؤكد الفريق جاهزيته لمواصلة مشواره في البطولة القارية.

مصطفى شوبير النادي الأهلي انستجرام

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