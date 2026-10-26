الخارجية ترحب بإطلاق برنامج "كونكت" غرب إفريقيا والساحل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بإطلاق المبادرة الخاصة ببرنامج "كونكت" غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، بهدف مكافحة الروابط المتزايدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لمكافحة الشبكات الإرهابية والإجرامية، وبناء الشراكات ودعم جهود الوقاية، وتقديم حلول شاملة للتحديات التى تواجه القارة فى مجال مكافحة الإرهاب.

وفى هذا الإطار، وخلال زيارة قام بها رئيس فرع منع الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة إلى مصر، نظمت وزارة الخارجية فعالية لتدشين التعاون بين الجانبين فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتضمن قيام الجهات الوطنية المعنية بإعداد ورش عمل وبرامج تدريب للكوادر الافريقية، لإتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجهات المشاركة وتعزيز التنسيق لدعم قدرات الأشقاء فى دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل لمواجهة التهديدات الإرهابية، وبما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

حضر الفعالية ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية وعدد من مسئولى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث أشاد روبرتو أربيتريو رئيس فرع مكافحة الإرهاب بالمكتب الأممى بالدور الذى تقوم به مصر لبناء قدرات الكوادر الافريقية فى المجالات الأمنية، وبتعدد مراكز التميز المصرية القادرة على إستيعاب تلك الكوادر وإمدادها بأحدث الممارسات الفضلى المطبقة عالمياً لمواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.