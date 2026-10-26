قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
أخبار سارة للمدرسين.. 5 آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين
حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي
ماكرون ينتقد شبكات التواصل الاجتماعي: تسهم في خلق حالة من «الانبهار بالعنف»
فاينانشال تايمز: "إيرباص" تجري محادثات مع "بي إيه إي سيستمز" للمشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة
سعد العتيبي: أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي وندين اعتداءات الحوثيين
لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في الضفة وغزة.. ونزوح 3 آلاف من الخليل
أمير قطر ورئيس أوزبكستان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
المركزي الكويتي: ارتفاع تمويل الواردات بنسبة 26.4% في سبتمبر الماضي
السودان يغرق في الظلام.. مسيّرات الدعم السريع تضرب محطات الكهرباء
حزب الجيل: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات دفاعية للسعودية تجسيد حقيقي لعمق الشراكة الاستراتيجية
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم
تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 حالة من التراجع الجماعي في الأسواق، حيث سيطرت موجة الانخفاض على معظم السلع الأساسية، في مقابل ارتفاع محدود في سلعة واحدة.

وسجلت أكبر نسبة انخفاض اليوم في سعر العدس المعبأ الذي تراجع بنحو 7 جنيهات للكيلو، يليه زيت عباد الشمس الذي انخفض بنحو 7 جنيهات للتر أيضاً، ثم المكرونة المعبأة التي هبطت 6 جنيهات، بينما جاءت أكبر زيادة من نصيب كرتونة البيض العادي التي ارتفعت بنحو 3 جنيهات.

السلع الأساسية

وبشكل عام، تراجعت أسعار الأرز المعبأ والسكر والدقيق والفول المعبأ والعدس والمكرونة والزيوت والشاي، فيما ارتفعت أسعار البيض الأبيض في الكرتونة فقط، بينما انخفضت باقي أنواع البيض.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض العادي اليوم 118.32 جنيه بعد ارتفاع قدره 2.71 جنيه. 

وسجلت البيضة الواحدة من البيض الأبيض 4.62 جنيه بعد انخفاض قدره 0.14 جنيه. 

أسعار البيض في مصر اليوم

وسجلت البيضة الواحدة من البيض الأحمر 4.72 جنيه بعد انخفاض قدره 0.13 جنيه. 

وسجلت كرتونة البيض البلدي وزن 30 بيضة 134.46 جنيه بعد انخفاض قدره 1.10 جنيه. 

وسجلت البيضة الواحدة من البيض البلدي 5.12 جنيه بعد انخفاض قدره 0.24 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت أليوم

سجل سعر الأرز المعبأ للكيلو 34.85 جنيه بعد انخفاض قدره 0.38 جنيه. 

وسجل سعر الفول المعبأ للكيلو 61.01 جنيه بعد انخفاض قدره 1.15 جنيه. 

وسجل سعر الدقيق المعبأ للكيلو 26.99 جنيه بعد انخفاض قدره 0.62 جنيه. 

وسجل سعر زيت عباد الشمس أصناف متنوعة للتر 100.72 جنيه بعد انخفاض قدره 3.25 جنيه، بينما سجل صنف آخر من نفس الزيت 97.08 جنيه للتر بعد انخفاض قدره 6.89 جنيه. 

وسجل سعر السكر المعبأ للكيلو 35.54 جنيه بعد انخفاض قدره 0.45 جنيه. 

وسجل سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام 23 جنيه بعد انخفاض قدره 5.91 جنيه. 

وسجل سعر المكرونة المعبأة للكيلو 28.5 جنيه بعد انخفاض قدره 0.41 جنيه. 

وسجل سعر المكرونة السائبة للكيلو 26.62 جنيه بعد انخفاض قدره 0.25 جنيه. 

وسجل سعر العدس المعبأ الصحيح للكيلو 67.62 جنيه بعد انخفاض قدره 1.37 جنيه، بينما سجل صنف آخر من نفس العدس 62.07 جنيه بعد انخفاض قدره 6.92 جنيه. 

وسجل سعر العدس الأصفر المعبأ للكيلو 68.05 جنيه بعد انخفاض قدره 0.90 جنيه. 

وسجل سعر زيت الذرة أصناف متنوعة للتر 122.4 جنيه بعد انخفاض قدره 2.89 جنيه. 

وسجل سعر الشاي للكيلو 243.53 جنيه بعد انخفاض قدره 1.38 جنيه. 

وسجل سعر شاي العروسة وزن 40 جرام للعبوة 11.03 جنيه بعد انخفاض قدره 0.05 جنيه. 

وسجل سعر شاي ليبتون وزن 40 جرام للعبوة 12.94 جنيه بعد انخفاض قدره 0.07 جنيه.

السلع أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق سعر كرتونة البيض اليوم سعر السكر اليوم سعر الأرز اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

لمحبي التصوير.. أهم مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

ميتسوبيشي إيفولوشن

ميتسوبيشي لانسر إيفو تعود بروح جديدة في SUV كهربائية بقوة 458 حصانًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار السيارات يهدد سوق المركبات الكهربائية.. خطر اشتعال البطاريات يورط آودي عالميًا

بالصور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد