تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 حالة من التراجع الجماعي في الأسواق، حيث سيطرت موجة الانخفاض على معظم السلع الأساسية، في مقابل ارتفاع محدود في سلعة واحدة.

وسجلت أكبر نسبة انخفاض اليوم في سعر العدس المعبأ الذي تراجع بنحو 7 جنيهات للكيلو، يليه زيت عباد الشمس الذي انخفض بنحو 7 جنيهات للتر أيضاً، ثم المكرونة المعبأة التي هبطت 6 جنيهات، بينما جاءت أكبر زيادة من نصيب كرتونة البيض العادي التي ارتفعت بنحو 3 جنيهات.

وبشكل عام، تراجعت أسعار الأرز المعبأ والسكر والدقيق والفول المعبأ والعدس والمكرونة والزيوت والشاي، فيما ارتفعت أسعار البيض الأبيض في الكرتونة فقط، بينما انخفضت باقي أنواع البيض.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض العادي اليوم 118.32 جنيه بعد ارتفاع قدره 2.71 جنيه.

وسجلت البيضة الواحدة من البيض الأبيض 4.62 جنيه بعد انخفاض قدره 0.14 جنيه.

وسجلت البيضة الواحدة من البيض الأحمر 4.72 جنيه بعد انخفاض قدره 0.13 جنيه.

وسجلت كرتونة البيض البلدي وزن 30 بيضة 134.46 جنيه بعد انخفاض قدره 1.10 جنيه.

وسجلت البيضة الواحدة من البيض البلدي 5.12 جنيه بعد انخفاض قدره 0.24 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت أليوم

سجل سعر الأرز المعبأ للكيلو 34.85 جنيه بعد انخفاض قدره 0.38 جنيه.

وسجل سعر الفول المعبأ للكيلو 61.01 جنيه بعد انخفاض قدره 1.15 جنيه.

وسجل سعر الدقيق المعبأ للكيلو 26.99 جنيه بعد انخفاض قدره 0.62 جنيه.

وسجل سعر زيت عباد الشمس أصناف متنوعة للتر 100.72 جنيه بعد انخفاض قدره 3.25 جنيه، بينما سجل صنف آخر من نفس الزيت 97.08 جنيه للتر بعد انخفاض قدره 6.89 جنيه.

وسجل سعر السكر المعبأ للكيلو 35.54 جنيه بعد انخفاض قدره 0.45 جنيه.

وسجل سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام 23 جنيه بعد انخفاض قدره 5.91 جنيه.

وسجل سعر المكرونة المعبأة للكيلو 28.5 جنيه بعد انخفاض قدره 0.41 جنيه.

وسجل سعر المكرونة السائبة للكيلو 26.62 جنيه بعد انخفاض قدره 0.25 جنيه.

وسجل سعر العدس المعبأ الصحيح للكيلو 67.62 جنيه بعد انخفاض قدره 1.37 جنيه، بينما سجل صنف آخر من نفس العدس 62.07 جنيه بعد انخفاض قدره 6.92 جنيه.

وسجل سعر العدس الأصفر المعبأ للكيلو 68.05 جنيه بعد انخفاض قدره 0.90 جنيه.

وسجل سعر زيت الذرة أصناف متنوعة للتر 122.4 جنيه بعد انخفاض قدره 2.89 جنيه.

وسجل سعر الشاي للكيلو 243.53 جنيه بعد انخفاض قدره 1.38 جنيه.

وسجل سعر شاي العروسة وزن 40 جرام للعبوة 11.03 جنيه بعد انخفاض قدره 0.05 جنيه.

وسجل سعر شاي ليبتون وزن 40 جرام للعبوة 12.94 جنيه بعد انخفاض قدره 0.07 جنيه.