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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يبحث تحركات دولية لدعم فلسطين وإطلاق فعاليات

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الديب أبوعلي

عرض ناصر أبو بكر، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، تقرير اللجنة بشأن متابعة التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الاثنين، مؤكدًا أهمية تكثيف التحركات البرلمانية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واستهل أبو بكر كلمته بالدعوة إلى توجيه التحية والتضامن إلى صالح ناصر وكايد الغول، الموجودين في قطاع غزة، مشيرًا إلى تعذر حضورهما ومشاركتهما في أعمال البرلمان العربي بسبب الظروف التي يفرضها الاحتلال.

وأعرب نائب رئيس لجنة فلسطين عن خالص شكره وتقديره لرئيس البرلمان العربي وأعضاء اللجنة، مثمنًا جهودهم المتواصلة ومواقفهم الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

عرض تقرير لجنة فلسطين 

وأوضح أن لجنة فلسطين عقدت اجتماعها الأول لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، الأحد 25 أكتوبر 2026، في إطار متابعة التطورات المتسارعة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد التقرير أهمية التنسيق مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتكثيف التواصل مع البرلمانات الوطنية، وتنفيذ التحركات المقترحة ومتابعتها بما يضمن استمراريتها وتحقيق أهدافها، عارضًا مشروع القرار على أعضاء البرلمان العربي للنظر في إقراره.

وكشف أبو بكر عن وجود تحركات للتحضير لإطلاق فعاليات داعمة لفلسطين خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، موضحًا أنه تواصل مع رئيس البرلمان العربي بشأن هذه الفعاليات، الذي أبدى تأييده لها.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار العمل على تنفيذ مبادرة رئيس البرلمان العربي الرامية إلى تفعيل الحضور البرلماني العربي في المنظمات الدولية، وتعزيز التحرك المؤسسي لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

واختتم نائب رئيس لجنة فلسطين كلمته بتوجيه الشكر إلى أعضاء البرلمان العربي، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود المشتركة لدعم القضية الفلسطينية وتفعيل دور البرلمان العربي في التحركات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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