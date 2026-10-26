مندوب فلسطين يسلم رئيس البرلمان العربي رسالة شكر من أبو مازن

استقبل رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، الذي سلّمه رسالة تهنئة من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي.

أكد أبو مازن نجاح المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة في وصول كفاءاتها إلى أرفع المناصب، مشيدًا بما تضمنته كلمة رئيس البرلمان العربي من تأكيد على مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم إقامة دولته المستقلة.

دعم البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

من جهته ثمن رئيس البرلمان العربي، تهنئة رئيس دولة فلسطين، مؤكدًا مواصلة العمل البرلماني على المستويين العربي والدولي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمضي قدمًا في المبادرة لحشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعزيز التضامن البرلماني الدولي بما يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أعرب السفير مهند العكلوك عن تقديره لجهود البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بمبادرة رئيس البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية، ومؤكدًا دعم دولة فلسطين للمبادرة، وتطلعها إلى تفعيلها من خلال خطوات عملية تسهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتكثيف الجهود البرلمانية العربية والدولية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.