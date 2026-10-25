البرلمان العربي يتحرك دوليا لنصرة القضية الفلسطينية

أعلن سعد بن صليب العتيبي، رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة فلسطين، إطلاق مبادرة برلمانية عالمية لنصرة القضية الفلسطينية، تستهدف حشد دعم البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد العتيبي، خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة فلسطين ضمن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من التضامن السياسي إلى تحرك برلماني دولي فاعل ومؤثر، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وفي صدارة أولويات البرلمان العربي وتحركاته.

وأوضح أن البرلمان العربي عازم على تحويل مواقفه وقراراته إلى خطوات عملية قابلة للمتابعة والتقييم، بما يسهم في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تصفية قضيته، لافتًا إلى أن المبادرة تتضمن تحركات برلمانية لتفعيل المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز توثيق الجرائم والانتهاكات، والتحرك لدى البرلمانات والمنظمات الدولية لوقف الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين ومواجهة التشريعات التي تستهدف حياتهم.

وأضاف أن المبادرة تستهدف كذلك حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في أداء مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

حماية المسجد الأقصى

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف جرائم القتل والتدمير والتجويع والحصار والتهجير القسري في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء في إعادة إعمار القطاع تحت مسؤولية فلسطينية خالصة، مؤكدًا الرفض القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس.

كما دعا إلى التصدي لتصاعد إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية، ومواجهة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، باعتبارها ممارسات تهدد الوجود الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل.

وطالب العتيبي بحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيًا إلى إصلاح منظومة العمل الدولي وإنهاء ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. وأكد أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يقوض مصداقيته ويكرس الإفلات من العقاب.

وفي سياق متصل، استنكر رئيس البرلمان العربي افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة، مطالبًا بتحرك برلماني دولي لحثها على التراجع عن هذه الخطوة، احترامًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد الوضع القانوني الخاص للقدس.

واختتم العتيبي بالتأكيد أن المبادرة التي أطلقتها وتبنتها لجنة فلسطين تمثل دعوة مفتوحة إلى البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية حول العالم لتوحيد الجهود واتخاذ إجراءات ملموسة لنصرة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن فلسطين لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى إرادة دولية تترجم القانون إلى فعل، والمساءلة إلى عدالة، والتضامن إلى خطوات حقيقية تنهي الاحتلال، وتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.