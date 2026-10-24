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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سعد العتيبي: برلمان عربي أكثر تأثيرًا.. والقضية الفلسطينية أولويتنا

المؤتمر الصحفي الأول لرئيس البرلمان العربي
المؤتمر الصحفي الأول لرئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

عقد سعد بن صليب العتيبي، رئيس البرلمان العربي، أول مؤتمر صحفي له عقب انتخابه بالتزكية رئيسًا للبرلمان، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استعرض ملامح رؤيته للمرحلة المقبلة وأولويات العمل البرلماني العربي.

وأكد العتيبي، خلال حديثه إلى الصحفيين، اعتزازه بالثقة التي حظي بها، معتبرًا أنها تمثل امتدادًا لمكانة المملكة العربية السعودية وتقديرها على المستويين العربي والدولي،

كما وجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقديرًا لدعمهم.

المرحلة المقبلة نحو برلمان أكثر تأثيرًا

ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على دعمهم المتواصل، كما أعرب عن تقديره لأعضاء البرلمان، مؤكدًا تطلعه إلى العمل معهم بروح الفريق الواحد من أجل خدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وشدد العتيبي على أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز فاعلية البرلمان العربي وتطوير أدائه، من خلال تبني مقاييس واضحة لتقييم الأداء وقياس النتائج، بما يضمن الانتقال إلى مرحلة يكون فيها الإنجاز والأثر الملموس معيارًا لتقييم العمل البرلماني، وليس كثرة الاجتماعات.

وأكد أهمية تعزيز حضور البرلمان العربي وتطوير آليات عمله، بما يساعده على أداء دوره في الدفاع عن المصالح العربية والتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الأعضاء والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أكد رئيس البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى ضمن أولويات البرلمان خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن البرلمان سيقدم الدعم للقضية الفلسطينية بما يستطيع، انطلاقًا من مسئوليته تجاه القضايا العربية.

واختتم العتيبي حديثه بتوجيه الشكر إلى الصحفيين على حضورهم واهتمامهم بتغطية أنشطة البرلمان العربي، مؤكدًا أهمية التواصل الإعلامي في نقل أعمال المؤسسة البرلمانية العربية إلى الرأي العام.

سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة لجامعة الدول العربية بالقاهرة القضية الفلسطينية فلسطين

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