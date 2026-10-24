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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواب رئيس البرلمان العربي.. عُمان ومصر والأردن يحسمون 3 مقاعد وإعادة ليبية

المرشحون الثمانية لمقعد نواب رئيس البرلمان العربي
المرشحون الثمانية لمقعد نواب رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

حسم الدكتور سعيد بن حمد بن هلال السعدي، مرشح سلطنة عُمان، والنائب المصري هشام الحصري، والنائبة الأردنية إحسان بركات، ثلاثة مقاعد في انتخابات نواب رئيس البرلمان العربي، بعد حصولهم على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع، فيما تقررت إعادة التصويت على المقعد الرابع بين المرشحين الليبيين عبد السلام نصية وحسن الطاهر البرغوثي.

ووفقًا للأرقام الأولية لعملية الفرز، تصدر السعدي النتائج بحصوله على 53 صوتا، يليه الحصري بـ52 صوتا، ثم إحسان بركات بـ43 صوتا، بينما حصل عبد السلام نصية على 32 صوتا، وحسن الطاهر البرغوثي على 30 صوتا، لتُحسم هوية شاغل المقعد الرابع عبر جولة إعادة بين المرشحين الليبيين، انتظارا لإعلان اللجنة المشرفة النتيجة النهائية رسميا.

كما حصلت الدكتورة حنان سعيد الفتلاوي، مرشحة العراق، على 24 صوتًا، والدكتور جمال النميري، مرشح سوريا، على 15 صوتًا، فيما حصل علي الخلايلة، مرشح الأردن، على 13 صوتًا.

انتخابات نواب رئيس البرلمان العربي 

وجرت عملية الاقتراع صباح اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لاختيار أربعة نواب لرئيس البرلمان العربي، بمشاركة 67 نائبا من إجمالي 88 عضوا يشكلون قوام البرلمان، وذلك خلال الجلسة الإجرائية المستهلة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وتنافس على المناصب الأربعة ثمانية مرشحين، هم النائبة إحسان بركات من الأردن، والنائب حسن الطاهر البرغوثي من ليبيا، والدكتورة حنان سعيد الفتلاوي من العراق، والدكتور جمال النميري من سوريا، والدكتور سعيد بن حمد بن هلال السعدي من سلطنة عُمان، وعبد السلام نصية من ليبيا، وعلي الخلايلة من الأردن، وهشام الحصري من مصر.

ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة المشرفة إجراءات التصويت على المقعد الرابع، بين نصية والبرغوثي، ثم تعلن اسم الفائز عقب انتهاء جولة الإعادة واعتماد النتائج النهائية، لاستكمال تشكيل هيئة مكتب البرلمان العربي في مستهل دور الانعقاد الجديد.

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