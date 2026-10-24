اليماحي: إنجازات البرلمان العربي خلال العامين الماضيين ثمرة عمل جماعي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي السابق، عن خالص شكره وتقديره لأعضاء البرلمان على ما أبدوه من تعاون وجهد مخلص وروح مسؤولة طوال فترة رئاسته، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس إيمانًا مشتركًا برسالة البرلمان ودوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ورعاية مصالح شعوبها.

وقال اليماحي إن أعضاء البرلمان كانوا شركاء حقيقيين في الخطوات والإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، والتي أسهمت في ترسيخ حضور البرلمان العربي وتعزيز مكانته وتوسيع نطاق تفاعله مع القضايا العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد على أن هذه الإنجازات لم تكن نتاج جهد فردي، وإنما جاءت ثمرة عمل جماعي مخلص وتعاون بنّاء وإرادة مشتركة، جمعت الأعضاء حول هدف واحد يتمثل في دعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز فاعليته.

ووجّه رئيس البرلمان العربي السابق الشكر إلى رؤساء وأعضاء مجالس البرلمانات العربية، تقديرًا لما لمسه منهم من تعاون صادق وتنسيق بنّاء ودعم وتجاوب مسؤول، كان لها أثر في تعزيز مسيرة العمل البرلماني العربي.

كما أعرب اليماحي عن تقديره للأمانة العامة للبرلمان العربي، بقيادة المستشار كامل شعراوي، وجميع قياداتها ومنسوبيها، مثمنًا ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب وما قدموه من دعم ومساندة أسهما في تحقيق النجاحات خلال فترة رئاسته.

وأكد اليماحي أن الأمانة العامة تمثل العصب الحقيقي للعمل البرلماني والمحرك الأساسي له، مشيدًا بدورها في مساندة أعمال البرلمان ودعم جهوده المؤسسية.