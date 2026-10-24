السعودي سعد العتيبي يحسم رئاسة البرلمان العربي بالتزكية

حسم السعودي سعد بن صليب بن مطلق العتيبي مقعد رئيس البرلمان العربي بالتزكية، بعد ترشحه للمنصب دون منافس، وذلك خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وجاء فوز العتيبي بعد ترشحه منفردًا للمنصب، ليقود البرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للإماراتي محمد بن أحمد اليماحي، الذي تولى رئاسة البرلمان منذ أكتوبر 2024.

وشهدت الجلسة الإجرائية انتخاب رئيس البرلمان ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، في إطار استكمال تشكيل هيئة مكتب البرلمان واللجان المعنية بإدارة أعماله خلال دور الانعقاد الجديد.

يُعد سعد بن صليب العتيبي أحد الشخصيات السعودية التي تجمع بين العمل البرلماني والخبرة في قطاع الأعمال، إذ يشغل عضوية مجلس الشورى السعودي، وسبق أن تولى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، كما يمتلك خبرة طويلة في إدارة الشركات والاستثمار والعمل المجتمعي.

ولد العتيبي عام 1967 في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وحصل على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عام 1993.

مسيرة اقتصادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود

بدأ العتيبي مسيرته المهنية في قطاع الأعمال، وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة أنساب للمقاولات العامة، وشركة أنساب للتشغيل والصيانة، وشركة أنساب للعقارات، كما تولى رئاسة مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة.

وامتدت خبراته إلى العمل المجتمعي والرياضي، إذ ترأس مجلس إدارة نادي الثقبة بالمنطقة الشرقية، وشارك في عدد من المجالس واللجان المحلية المعنية بالتنمية والجودة والعمل المجتمعي.

وفي المجال الخيري، أسس مؤسسة سعد بن صليب العتيبي الأهلية، التي تهتم ببرامج التنمية المستدامة والعمل الخيري والإنساني، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرات تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المجتمعية.

انضم العتيبي إلى مجلس الشورى السعودي في أكتوبر 2020، وجُددت عضويته لدورة ثانية بدأت في سبتمبر 2024، وخلال عمله بالمجلس، شارك في عدة لجان من بينها لجنة الحج والإسكان والخدمات ولجنة الشؤون الخارجية، إلى جانب مشاركته في أنشطة الدبلوماسية البرلمانية.

وفي 28 يونيو 2025، فاز العتيبي بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي بالتزكية، خلال الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي.

ويمثل فوزه برئاسة البرلمان العربي محطة جديدة في مسيرته البرلمانية، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية متشابكة، تتطلب تعزيز التنسيق بين البرلمانات العربية وتكثيف التحرك المشترك إزاء القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأوضاع قطاع غزة، فضلًا عن قضايا الأمن القومي العربي والتعاون الاقتصادي والتنموي.