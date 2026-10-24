8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد.. البرلمان العربي يبدأ انتخاب نواب الرئيس

بدأ البرلمان العربي، إجراءات انتخاب نواب رئيس البرلمان الأربعة، وذلك خلال جلسته الإجرائية المنعقدة اليوم "السبت"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقب فوز مرشح المملكة العربية السعودية سعد بن صليب بن مطلق العتيبي برئاسة البرلمان بالتزكية، في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

واكتمل النصاب القانوني للجلسة، التي استُهلت بأداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، قبل الانتقال إلى انتخاب رئيس البرلمان، حيث لم يتقدم للمنصب سوى العتيبي، الذي أُعلن فوزه بالتزكية وسط ترحيب وتصفيق من الأعضاء الحاضرين، فيما أعلنت فلسطين دعمها لترشحه.

وتضم قائمة المرشحين لمناصب نواب الرئيس الأربعة النائبة إحسان بركات من الأردن، والنائب حسن الطاهر البرغوثي من ليبيا، والدكتورة حنان سعيد الفتلاوي من العراق، والدكتور جمال النميري من سوريا، والدكتور سعيد بن حمد بن هلال السعدي من سلطنة عُمان، وعبد السلام نصية من ليبيا، وعلي الخلايلة من الأردن، وهشام الحصري من مصر.

انتخاب نواب رئيس البرلمان العربي

وشهدت الجلسة تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان غير المرشحين للإشراف على عملية انتخاب نواب الرئيس، على أن تختار اللجنة رئيسًا لها وتباشر مهامها في متابعة إجراءات التصويت.

ووفقًا للمادة (17) من النظام الداخلي للبرلمان العربي، يُنتخب نواب الرئيس الأربعة لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما تنص المادة (18) على أن يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر، ويُحدد ترتيب الفائزين وفق عدد الأصوات التي يحصل عليها كل منهم من أصوات الأعضاء الحاضرين جلسة الانتخاب.

وفي حال عدم حصول المرشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تُجرى جولة ثانية بين ضعف العدد المطلوب من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، أو بين جميع المرشحين إذا كان عددهم أقل من ضعف العدد المطلوب.

أما إذا لم يتقدم للترشح سوى أربعة أعضاء، فيُعلن فوزهم بالتزكية، ويُحدد ترتيبهم وفقًا للأقدمية في المنصب.