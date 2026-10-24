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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاقتراع السري والأغلبية المطلقة.. البرلمان العربي ينتخب رئيسه ونوابه ورؤساء لجانه

البرلمان العربي ينتخب رئيسه ونوابه ورؤساء لجانه
البرلمان العربي ينتخب رئيسه ونوابه ورؤساء لجانه
الديب أبوعلي

بدأ البرلمان العربي، اليوم السبت، أعمال جلسته الإجرائية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة النائب محمد العرابي، لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، إيذانا ببدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وتأتي الجلسة في إطار استكمال تشكيل القيادة البرلمانية العربية، التي تتولى إدارة أعمال البرلمان والإشراف على أنشطة لجانه ومتابعة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعماله.

وتنص المادة (18) من النظام الداخلي للبرلمان العربي على تخصيص جلسة إجرائية في بداية دوري الانعقاد الأول والثالث من كل فصل تشريعي، أو عند انتهاء مدة الرئيس أو خلو منصبه لأي سبب، لانتخاب رئيس البرلمان، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.

وتشترط المادة لصحة انعقاد الجلسة حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، فيما يُنتخب الرئيس بالاقتراع السري المباشر، وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين جلسة الانتخاب.

وينتخب رئيس البرلمان ونوابه لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقا للقواعد المنظمة لعمل المؤسسة البرلمانية العربية.

تشكيل هيئة المكتب واللجان الدائمة

وتضم هيئة مكتب البرلمان العربي الرئيس ونوابه الأربعة ورؤساء اللجان الدائمة الأربع، وتتولى إدارة أعمال البرلمان ومتابعة تنفيذ مهامه خلال دور الانعقاد.

ويضم البرلمان أربع لجان دائمة تتولى دراسة الملفات المتخصصة، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وتتولى هذه اللجان دراسة الموضوعات المحالة إليها، وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها، تمهيدًا لعرضها على الجلسات العامة ومناقشتها في إطار اختصاصات البرلمان.

ويتكون البرلمان العربي من 88 عضوا، بواقع أربعة أعضاء عن كل دولة من الدول الـ22 الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويشارك أعضاؤه في مناقشة القضايا العربية وتعزيز التنسيق البرلماني بين الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن تعقب الجلسة الإجرائية اجتماعات تحضيرية، على أن تتواصل الفعاليات يوم الأحد 25 أكتوبر باجتماعات اللجان الدائمة الأربع واجتماع لجنة فلسطين، تمهيدا لانعقاد الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثالث يوم الاثنين 26 أكتوبر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتأتي الانتخابات في ظل تحديات إقليمية متصاعدة، تتقدمها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب قضايا الأمن القومي العربي وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية.

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