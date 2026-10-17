قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام السعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا
كواليس أزمة ناصر منسي مع معتمد جمال
برواتب 40 ألف جنيه.. فتح باب التقديم والاختبارات لوظائف مشروع محطة الضبعة
بث مباشر.. شاهد مباراة كيتارا والأهلي في كأس الكونفدرالية
الفاتيكان: خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية
حكم جمع صلاة العصر مع الظهر قبل وقتها بسبب الحاجة.. دار الإفتاء تجيب
أخبار التكنولوجيا | ذكاء اصطناعي من OpenAI يسرق أموالا لإنجاز مهمته.. برمجية تجسس خبيثة تتسلل إلى هاتفك وحاسوبك بدون نقرة
بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر مش عقيمة.. وهناك من هو أفضل مني 100 مرة وقادر على تحمل المسئولية
النائب محمد أبو العينين: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة
وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين الملاحة بالبحر الأحمر
لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بتشكيل الحكومة الجديدة

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى المملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري،

وأكد اليماحي، أن تولي امرأة رئاسة الحكومة للمرة الأولى في تاريخ المملكة يمثل محطة تاريخية بارزة تعكس ما حققته المرأة المغربية من تقدم في مسيرة التمكين السياسي وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار.

الثقة في قدرات المرأة المغربية

وأشار رئيس البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تعكس الثقة في قدرات المرأة المغربية وكفاءتها في تحمل المسؤوليات الوطنية الكبرى، وتجسد بشكل عام ما تشهده المرأة العربية من تطور متنامٍ في المشاركة السياسية والتنفيذية، بما يعزز دورها في صياغة السياسات العامة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب "اليماحي" عن خالص تمنياته للحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب المغربي نحو مزيد من التقدم والازدهار، ومواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بما يلبي تطلعات المواطنين إلى الأمن والتنمية والرخاء.

البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليماحي رئيس البرلمان العربي المملكة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري المرأة المغربية المغرب الحكومة المغربية الجديدة حكومة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

جانب من الاجتماع

«المواصفات والجودة» توقع بروتوكول تعاون مع «PhotonX» لدعم اختبارات المنتجات الصناعية

بيتكوين

"بيتكوين" تتراجع إلى 81.5 ألف دولار وسط تزايد التخارجات من صناديق الاستثمار

بالصور

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد