البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بتشكيل الحكومة الجديدة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى المملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري،

وأكد اليماحي، أن تولي امرأة رئاسة الحكومة للمرة الأولى في تاريخ المملكة يمثل محطة تاريخية بارزة تعكس ما حققته المرأة المغربية من تقدم في مسيرة التمكين السياسي وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار.

الثقة في قدرات المرأة المغربية

وأشار رئيس البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تعكس الثقة في قدرات المرأة المغربية وكفاءتها في تحمل المسؤوليات الوطنية الكبرى، وتجسد بشكل عام ما تشهده المرأة العربية من تطور متنامٍ في المشاركة السياسية والتنفيذية، بما يعزز دورها في صياغة السياسات العامة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب "اليماحي" عن خالص تمنياته للحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب المغربي نحو مزيد من التقدم والازدهار، ومواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بما يلبي تطلعات المواطنين إلى الأمن والتنمية والرخاء.