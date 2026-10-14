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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يهنئ أحمد تويزي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب بالمملكة المغربية

محمد بن أحمد اليماحي ورئيس مجلس النواب المغربي
محمد بن أحمد اليماحي ورئيس مجلس النواب المغربي
الديب أبوعلي

تقدم محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى أحمد تويزي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب بالمملكة المغربية، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يسهم في تعزيز العمل البرلماني وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتحقيق تطلعات الشعب المغربي الشقيق نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد اليماحي، أن هذا الفوز الكبير يعكس حجم الثقة التي أولاها أعضاء مجلس النواب المغربي لأحمد تويزي، وتقديرهم لما يمتلكه من خبرة برلمانية وقدرة على الاضطلاع بمسؤوليات رئاسة المجلس، بما يعزز أداء المؤسسة التشريعية في تحقيق تطلعات الشعب المغربي في دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

دعم مسيرة التنمية الشاملة في المغرب

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس النواب المغربي، بما يخدم القضايا العربية المشتركة، ويعزز التضامن العربي، ويدعم دور الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الراهنة والدفاع عن مصالح الأمة العربية وتطلعات شعوبها.

واختتم رئيس البرلمان العربي تهنئته بالتأكيد على اعتزازه بعمق العلاقات التي تجمع البرلمان العربي بالمملكة المغربية، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، متمنيًا للمملكة المغربية الشقيقة دوام الأمن والاستقرار ومزيدًا من التقدم والرخاء.

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