أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأرز، ولديها فائض يتجاوز 500 ألف طن على مدار العام، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية طبيعية وتمثل تصحيحًا لمسار الأسعار، وليست ارتفاعًا غير مبرر.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن سعر طن الأرز رفيع الحبة ارتفع من 13 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وهو سعر الأرز الشعير، موضحًا أن سعر كيلو الأرز للمستهلك يتراوح حاليًا بين 27 و30 جنيهًا، وهو سعر ممتاز.

وأضاف حسين أبو صدام، أن سعر طن الأرز عريض الحبة قد يصل إلى 27 ألف جنيه، بينما يصل سعر الكيلو للمواطن إلى 27 جنيهًا، لافتًا إلى أنه جرى تصدير نحو 200 ألف طن من فائض الأرز.

وأوضح حسين أبو صدام أن انخفاض أسعار الأرز بصورة كبيرة يحدث خلال موسم الحصاد، نتيجة وجود فائض من المحصول بعد انتقاله من المزارع إلى التجار، مؤكدًا أن السعر الحالي للمحصول يعادل سعر الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الأرز يبلغ 6 ملايين طن من الأرز الشعير، كما زادت المساحة المزروعة بنحو 500 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي.

وطمأن أبو صدام المواطنين باستقرار أسعار الأرز حتى موسم الحصاد المقبل، في ظل توافر فائض من الإنتاج، مؤكدًا أن السعر الحالي عادل للمزارع والمستهلك والتاجر، مشددًا على أن سعر كيلو الأرز المعروض على أرفف المحال، والبالغ نحو 27 جنيهًا، يُعد سعرًا ممتازًا وأقل من الأسعار المسجلة خلال السنوات الماضية، التي وصل فيها سعر الكيلو إلى 37 جنيهًا.