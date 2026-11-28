احتفى برنامج «دولة التلاوة» بالشيخ محمد الليثي، صاحب الصوت القرآني المميز، والذي ترك بصمات بارزة في عالم تلاوة القرآن الكريم، وذلك من خلال تقرير صوتي مميز قدمته الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، استعرض محطات مهمة من حياته ورحلته مع كتاب الله منذ الطفولة.

أسرة محبة للقرآن الكريم

وسلط التقرير الضوء على البدايات الأولى للشيخ محمد الليثي، وكيف نشأ في أسرة محبة للقرآن الكريم، وحفظ كتاب الله في سن مبكرة، قبل أن يتحول صوته إلى واحد من الأصوات التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم، وحظيت بمحبة واسعة من عشاق التلاوة.

محفظ القرآن الوحيد في القرية

وقال التقرير، بصوت الفنانة إسعاد يونس: «في سنة 1952، في قرية النخاس في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، استقبلت طفل في صوته نور، أبوه الشيخ أبو العلا محفظ القرآن الوحيد في القرية، وكان بالنسبة لابنه زي الساقية اللي هتسقي أرض عطشانة، وغرس فيه القرآن وهو عنده 3 سنين، لحد ما حفظه وهو عنده 6 سنين».

وأضاف التقرير أنه مع بلوغ الشيخ محمد الليثي سن الخامسة عشرة، بدأ في قراءة القرآن الكريم بالمناسبات، وبدأ الأهالي يلتفتون إلى الصوت المميز الذي يخرج من شاب صغير، حتى ذاع صيته في محافظة الشرقية، وأصبح الكثيرون يتابعون تلاواته ويتعلقون بصوته.

وتناول التقرير قصة ارتباط اسمه بلقب «الليثي»، موضحاً أن الشيخ محمد أبو العلا عُرف بعد ذلك باسم محمد الليثي، ارتباطاً بمقام فقيه مصر الأشهر الإمام الليث بن سعد، ليصبح اسمه معروفاً لدى محبي التلاوة بهذا اللقب.

رموز مدرسة التلاوة المصرية

ويأتي احتفاء برنامج «دولة التلاوة» بالشيخ محمد الليثي في إطار تسليط الضوء على رموز مدرسة التلاوة المصرية، واستعادة سير كبار القراء الذين تركوا إرثاً قرآنياً خالداً، وأسهموا بأصواتهم وأدائهم المميز في إثراء فنون قراءة القرآن الكريم ونقلها إلى الأجيال الجديدة.