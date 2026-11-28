أثار حادث الوراق حالة من الرعب لدى عدد كبير من المواطنين بسبب صخامة الحادث وسرعة اشتعال النيران.

ووقع حادث الوراق مساء الأربعاء الماضي أعلى طريق الدائري في القاهرة حيث اصطدمت سيارة بشاحنة نفط ما أدي لسقوطها وانفجارها في مشهد مفزع.

وفي مثل حادث الوراق يلعب الوعي بطريقة الإطفاء الصحيحة دورا كبيرا في السيطرة على النيران والحد من الخسائر وفي نفس الوقت استخدام طريقة خاطئة في الإطفاء يتسبب في خسائر كبيرة.

خطأ يزيد النار

ووفقا لما أورده موقع fireandsafetycentre فإن الطريقة الوحيدة التي يجب تجنبها تمامًا عند التعامل مع حرائق الفئة "ب" كالبنزين والغاز الطبيعي، هي استخدام طفايات الماء أو رش الماء عليها لأنها تزيد من اشتعال حريق السيارات خاصة إذا كانت محملة بالمواد البترولية فالمواد البترولية والوقود القابل للاشتعال لا يستجيب لطفايات الماء لأنه بنزين أو زيت، إذ سيطفو على سطح الماء وإذا سبق لك أن رأيت حريقًا في منصة نفطية، فستتذكر أن النار تشتعل على سطح الماء.

أسرع طريقة لإخماد حريق المواد البترولية

أسرع طريقة لإخماد حريق من الفئة "ب" هي قطع الأكسجين عنه وغالبًا ما يكون غاز ثاني أكسيد الكربون وسيلة فعّالة لتخفيف تركيز الأكسجين الذي يغذي الحريق، وبالتالي إيقافه.

ويُنصح باقتناء طفايات حريق مُصممة خصيصًا لمكافحة حرائق الفئة "ب" في أماكن العمل وحتى في المنازل، كخط دفاع أول ضد هذه الحرائق، ومن أمثلة هذه الطفايات، وهى طفايات المسحوق.

كيفية تمنع حريق البنزين والبترول

عندما تكون مسئولاً، فإن الوقاية خير من العلاج و يُعدّ تقليل احتمالية نشوب حريق من الفئة "ب" مثل البنزين والبترول فهى الوسيلة الأمثل لتجنب مثل هذه الحرائق، ويمكنك تخزين السوائل القابلة للاشتعال وفقًا للوائح الصحة والسلامة، وهي أفضل طريقة لمنع اشتعال الحريق و يُمكن أن يُساهم ذلك في الحدّ من حجم حريق الفئة "ب" بشكل كبير في حال اندلاعه.