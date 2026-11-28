يشتعل حلم السكن الملائم مجدداً في قلب الشارع المصري، مع تنوع أنظمة الطرح بين الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والتمليك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، فبعد طرح نحو 25 ألف وحدة في إعلان «سكن لكل المصريين 9» خلال 2026، بواقع 15 ألف وحدة إيجار عبر الصندوق و10 آلاف إيجار منتهٍ بالتملك عبر هيئة المجتمعات العمرانية، ومع تأهب الباحثون عن شقة لخوض سباق الطروحات القادمة؛ تتعاظم الحاجة لمعرفة شروط الحجز، والأوراق الرسمية، وخطوات التسجيل الرقمي لضمان اقتناص فرصة سكنية حقيقية دون تعثر أو إهدار للوقت.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حدد إعلان «سكن لكل المصريين 9» مجموعة من الضوابط للحصول على الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة من محدودي الدخل.

وتضمنت أبرز شروط الحجز ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا حتى نهاية الإعلان، وألا يتجاوز صافي إجمالي مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كما يشترط الالتزام بالحد الأدنى للدخل المحدد وفقًا لموقع الوحدة، والذي يبلغ 5 آلاف جنيه للمحافظات و8 آلاف جنيه للمدن الجديدة، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة بصورة صحيحة، وسداد مصروفات التسجيل والتأمين، واستيفاء ضوابط الاستحقاق الواردة بكراسة الشروط.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز مجموعة من المستندات التي تتيح للجهات المختصة مراجعة البيانات الشخصية والمالية وتحديد مدى انطباق شروط الاستحقاق عليهم.

وتشمل الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوج أو الزوجة، وشهادة حديثة بإجمالي الدخل، وإيصال مرافق حديث للكهرباء أو المياه أو الغاز، أو عقد إيجار المسكن الحالي.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

كما تتضمن المستندات قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء والقيد العائلي المميكن، أو وثائق الطلاق أو الوفاة بحسب الحالة الاجتماعية، وبرنت تأمينات اجتماعية إن وجد، فضلًا عن إيصال سداد جدية الحجز ومصروفات التسجيل.

ويجب كذلك تقديم استمارة الحجز والإقرار الموجودين بكراسة الشروط، مع رفع جميع المستندات إلكترونيًا وفقًا للتعليمات المحددة لكل إعلان.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي وأماكن طرح الوحدات

تنوعت مساحات الوحدات المطروحة ضمن «سكن لكل المصريين 9» لتناسب احتياجات الأسر المختلفة، وشملت شققًا بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا، إلى جانب وحدات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أولًا: شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة

تضمنت الوحدات المطروحة مساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا، وتتكون من غرفتين وصالة، في مدن حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.

الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة

كما شمل الطرح وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، تتكون من 3 غرف وصالة، في مدن أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والسادات والنوبارية الجديدة والعلمين الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة وغرب قنا.

ثانيًا: شقق الإسكان الاجتماعي بالمحافظات

شملت الوحدات المطروحة عددًا من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.

وتراوحت المساحات بين 75 و90 مترًا مربعًا، وفقًا لموقع المشروع وطبيعة الوحدة السكنية.

الإسكان الاجتماعي بالمحافظات

ثالثًا: وحدات الإسكان ضمن مبادرة حياة كريمة

تضمن الإعلان وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، موزعة على محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية.

قيمة دعم الإيجار ومصروفات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أتاح إعلان «سكن لكل المصريين 9» دعمًا للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويُحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر منخفضة الدخل ومساعدتها على الحصول على سكن ملائم.

قيمة دعم الإيجار

وحدد الإعلان مصروفات التسجيل الإلكتروني بقيمة 365 جنيهًا، غير قابلة للاسترداد، تُسدد من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

كما حدد مبلغ تأمين الوحدة بنحو 10 آلاف جنيه، يُسدد من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، ويُسترد وفقًا للضوابط المحددة بكراسة الشروط، سواء بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب.

أما وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، فتخضع لنظام مالي وشروط سداد مستقلة وفقًا للتفاصيل المعلنة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أتاحت وزارة الإسكان إجراءات التقديم الإلكتروني على وحدات الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» عبر منصة مصر الرقمية، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي تبدأ بإنشاء حساب للمستخدم واستكمال بياناته الشخصية.

الإسكان الاجتماعي

وتتمثل خطوات التقديم في الدخول إلى منصة مصر الرقمية، واختيار خدمة التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، ثم الاطلاع على كراسة الشروط وتسجيل البيانات المطلوبة، ورفع المستندات المحددة إلكترونيًا، وسداد مصروفات التسجيل والتأمين وفقًا لنظام الطرح.

الإسكان الاجتماعي 2026

وبعد استكمال الإجراءات، يمكن للمواطن متابعة حالة الطلب ونتائج فحص المستندات ومراحل التخصيص من خلال القنوات الرسمية التي يحددها الصندوق.

ويمكن متابعة الإعلانات والخدمات من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر الرقمية.

موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

انتهت فترة التقديم على وحدات الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» يوم 8 نوفمبر 2026، بعد مد فترة استقبال الطلبات، كما انتهت مواعيد التقديم على محور الإيجار المنتهي بالتملك وفق الجدول الزمني المعلن، وبالتالي، فإن الإعلان المشار إليه لم يعد متاحًا لاستقبال طلبات حجز جديدة، ولم يُحدد ضمن بياناته موعد جديد لفتح باب التقديم.

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ويترقب المواطنون الطروحات المقبلة التي تعلنها وزارة الإسكان، للتعرف على المدن المشمولة ومساحات الوحدات وشروط الاستحقاق وأنظمة السداد، خاصة مع استمرار التوسع في توفير بدائل سكنية تتناسب مع القدرات المالية لمختلف الفئات.