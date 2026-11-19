نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3313 لسنـة 2026 ، والذي نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛​​​وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛ وعلى طلب محافظ بورسعيد ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 33 فدان تقريبًا تعادل 138628م2 كائنة بالحى الإماراتى جنوب محافظة بورسعيد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة مشروع إسكان اجتماعى .

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​​⁠​

( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​​