يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي حسين عموتة نظيره فريق بيراميدز الذي يقوده فنيا الجنوب إفريقي رولان موكوينا في الثامنة مساء الإثنين القادم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة فيما حل النادي الأهلي وصيفا برصيد 20 نقطة.

غيابات الأهلي

تأكد غياب أحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول موقف محمد مجدي أفشة من اللحاق بالمباراة.

ويأتي غياب أحمد نبيل كوكا عن مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، ليخسر الفريق أحد الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، فى ظل أهمية المواجهة وحاجة الفريق إلى اكتمال صفوفه.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز البدائل المناسبة لتعويض غياب اللاعب، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا قويًا للأهلي فى مشواره ببطولة الدوري.

ويبدو أن عودة محمد عبدالله أمام بيراميدز صعبة، بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التى تسببت فى استبعاده من معسكر المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية.

وينتظر الجهاز الفني تطورات حالة اللاعب ومدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، قبل حسم موقفه النهائي من قائمة المباراة، في ظل صعوبة المجازفة به قبل اكتمال جاهزيته البدنية.

ولا يزال موقف محمد مجدي أفشة من المشاركة أمام بيراميدز غير محسوم، بعدما خضع لجراحة الزائدة، وهو ما يضع الجهاز الفني فى انتظار الاطمئنان على حالته الصحية ومدى قدرته على العودة إلى التدريبات والمشاركة فى المباريات.

ويترقب عموتة موقف الثلاثي خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد الخيارات المتاحة أمامه والاستقرار على التشكيل الأنسب لمواجهة بيراميدز، التي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري.

غيابات بيراميدز

يفتقد فريق بيراميدز خدمات الثنائي محمد حمدي وأسامة جلال خلال مواجهة الأهلي المقبلة، حيث يواصل محمد حمدي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، فيما يغيب أسامة جلال بسبب الإصابة التي يعاني منها بكسر في الساق.

واستعاد فريق بيراميدز خدمات الثنائي البرازيلي إيفرتون دا سيلفا وأحمد توفيق، بعد تعافيهما من الإصابة، ليصبح الثنائي متاحًا أمام الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

كما يبذل الجهاز الطبي لبيراميدز محاولات مكثفة لتجهيز المهاجم الجزائري أحمد نذير بن بوعلي، للحاق بمباراة الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من خدماته خلال اللقاء.