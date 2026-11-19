وقع منتخب تونس في مجموعة الموت حيث تعد المنافسة شرسة بالمجموعة بعد أن أصبح الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الأخير 3 نقاط فقط وهناك بطاقة واحدة تحسم التأهل إلى النهائيات بعد حسم أوغندا مستضيفة البطولة احدى البطاقتين.

ويحتل منتخب أوغندا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة وحسم التأهل بصفته المستضيف فيما جاء منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم بوتسوانا 4 نقاط وأخيرا تونس 3 نقاط

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الليبي منافسه بوتسوانا ثم أوغندا بينما يلعب تونس أمام نفس المنتخبين في مواجهات ستحسم هوية الصاعد بشكل مباشر للنهائيات لتظل كل الاحتمالات مفتوحة أمام الثلاث منتخبات.

حسابات معقدة

بات منتخب نسور قرطاج بقيادة المخضرم معين الشعباني أمام حسابات معقدة حيث أن الفوز وحده قد لا يكفي لحسم التأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 التى تستضيف منافساتها 3 دول هى كينيا وتنزانيا وأوغندا .

المهمة لن تكون سهلة على منتخب نسور قرطاج، والجولتان الأخيرتان قد تحملان الكثير من الحسابات والتعقيدات.

المنتخب التونسي مطالب بتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام أوغندا وبوتسوانا والمقرر إقامتهما خلال شهر مارس القادم ضمن تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 ليصل إلى 9 نقاط.

لكن تأهل منتخب نسور قرطاه إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 يتطلب أيضًا تعثر المنافسين في آخر جولتين بالتصفيات القارية.

سيناريوهات صعبة

يختاج منتخب تونس بقيادة معين الشعباني إلى معجزة من أجل بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ويتعين على منتخب تونس بقيادة معين الشعباني تحقيق الفوز في المباراتين المقرر إقامتهما في شهر مارس القادم والوصول إلى 9 نقاط.

ويحتاج منتخب تونس إلى خسارة منتخب ليبيا مباراة واحدة من آخر جولتين ووصوله إلى 8 نقاط.

كما يحتاج منتخب تونس إلى أن ينهي منتخب بوتسوانا مشواره بتصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 برصيد 7 نقاط.