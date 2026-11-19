تنطلق اليوم الخميس منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا قطر 2026 بثماني مباريات ضمن دور مجموعات البطولة التي تستمر حتى 13 ديسمبر المقبل.

النسخة 21

وتمثل النسخة الـ21 من مونديال الناشئين، ثاني نسخة من أصل خمس نسخ سنوية متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029.

نظام المونديال

يشارك 48 منتخبًا من 6 اتحادات قارية يتنافسون في 104 مباراة، مع مشاركة 8 منتخبات لأول مرة في تاريخ البطولة (منها اليونان، موزمبيق، فيتنام، تنزانيا، الجبل الأسود، جمهورية الدومينيكان، رومانيا، وصربيا).

خطة متكاملة

جهّزت اللجنة المحلية المنظمة منطقة مشجعين في قلب أسباير زون تضم عروضًا ثقافية وفنية وأنشطة عائلية ومطاعم ومقاهٍ، إلى جانب خطة نقل وحافلات تربط المواقف الرئيسية بالملاعب.

عروض ثقافية وفنية

تضم مناطق المشجعين المحيطة بالملاعب عروضاً ثقافية وفنية متنوعة، وفقرات موسيقية تفاعلية، وأنشطة عائلية مصاحبة للمباريات طوال أيام البطولة، و

أجواء احتفالية

لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أو اللجنة المنظمة عن قائمة فنانين لإحياء حفل افتتاح رسمي لنسخة 2026، حيث ينصب التركيز على الأجواء الاحتفالية المصاحبة للمباريات والأنشطة الترفيهية والثقافية في منطقة المشجعين بأسباير.

8 مباريات

يدشن منتخب مصر للناشئين مشواره المونديالي أمام نظيره اليوناني مساء اليوم الخميس في بطولة كأس العالم بقطر.

بينما يفتتح المنتخب السعودي للناشئين مشواره المونديالي بمواجهة نظيره الأوروجوياني لحساب المجموعة الرابعة.

فيما يواجه المنتخب القطري صاحب الضيافة نظيره البنمي ضمن المجموعة الأولى.

ويقص منتخبا كلودونيا الجديدة والإكوادور شريط البطولة عند الـ 04:00 مساءً في المجموعة الثانية لمواجهات الدور الأول.

ويلاقي المنتخب الفرنسي نظيره الهاييتي في التوقيت ذاته ضمن مجموعة الأخضر.

ويصطدم منتخب كوريا الجنوبية بمنافسه الأوغندي كما يلتقي منتخب الدنمارك نظيره الموزمبيقي.

وتختتم مباريات اليوم الأول من مونديال الناشئين بمواجهة المنتخب الأرجنتيني ونظيره الأسترالي عند الـ 07:00 مساء.

انسحاب أمريكي

أعلن المنتخب الأميركي انسحابه من البطولة بسبب تلك المخاوف، وعوضه الاتحاد الدولي فيفا بمنتخب الدومينيكان، باعتباره الأعلى تصنيفاً بين المنتخبات التي لم تتأهل