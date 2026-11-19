يلتقى في تمام الساعة الـ 6 مساء اليوم الخميس منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف نظيره منتخب اليونان فى ضربة البداية ببطولة كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر.

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم للناشئين 2026 خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري، إلى الثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر وبنما واليونان.

منتخب الناشئين يختتم تدريباته

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2009، ومدربه حسين عبداللطيف، استعداداته لمواجهة نظيره اليوناني، بتدريب قوي مساء أمس الأربعاء على ملعب الغرافة، في إطار التحضيرات لانطلاق مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم.

وشهد المران حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، وحرص الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب والجوانب الفنية والتكتيكية، وتجهيز جميع العناصر بالشكل الأمثل لخوض المواجهة المرتقبة.

وحرص الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، ورئيس بعثة المنتخب، على حضور المران ومساندة اللاعبين والجهاز الفني، حيث حرص على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقته الكاملة في قدرتهم على تقديم أداء قوي وتحقيق بداية مميزة في مشوار المونديال.

كما شهد المران حضور شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي حرص على مؤازرة المنتخب ومتابعة استعداداته قبل المواجهة الافتتاحية أمام اليونان.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة منتخب اليونان اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.



مواعيد مباريات منتخب مصر فى مونديال قطر لـ الناشئين

الجولة الأولى

مصر vs اليونان الخميس 19 نوفمبر 2026 – 4 مساء

الجولة الثانية

قطر vs مصر الأحد 22 نوفمبر 2026 – 5 مساء

الجولة الثالثة

بنما vs مصر الأربعاء 25 نوفمبر 2026 – 4:30 مساء