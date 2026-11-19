شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع 10 بروتوكولات تعاون بين المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox)، وعدد من المؤسسات والشركات المصرية والدولية، وذلك في إطار إطلاق المختبر التنظيمي، بما يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم تحديث منظومة التجارة الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع بروتوكولات التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التكنولوجية المتاحة لتطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه منظومة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن المختبر التنظيمي يستهدف توفير بيئة مرنة وآمنة لاختبار الأفكار والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة، وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التجارية، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تنوع الجهات المشاركة في البروتوكولات

وأوضح أن تنوع الجهات المشاركة في البروتوكولات، بما يشمل شركات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والمدفوعات الرقمية والمؤسسات الدولية، يعكس أهمية تكامل الأدوار والخبرات بين مختلف الأطراف، مؤكدا حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير ابتكاراتهم واختبارها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

ووقع البروتوكولات عن المختبر التنظيمي المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التحول الرقمي والمدير التنفيذي للمختبر، وممثلو الجهات والمؤسسات المشاركة.

وشملت الجهات الموقعة: شركة اتصالات مصر، وشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة فوري، وشركة فيزا، وشركة مايكروسوفت، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركة بنوك مصر، وشركة سايبر فورس، وشركة إنجنيركس.