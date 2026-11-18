كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد العاملين بوزارة الأوقاف بجمع تبرعات من أهالي القرية محل سكنه بالدقهلية بدعوى شراء سيارة "نقل موتى" لخدمة أهالى القرية، وعدم الوفاء بذلك واستيلائه على المبالغ المالية.





بالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقه (موظف بمديرية أوقاف الدقهلية مقيم بدائرة مركز شرطة أجا) وتبين سابقة عضويته بمجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وقيامه وأعضاء الجمعية منذ عدة سنوات بجمع تبرعات من أهالي القرية لشراء سيارة "نقل موتى" لخدمة أهالى القرية، وتم شراؤها تحت إشراف مجلس إدارة الجمعية واللجنة المختصة (وأيد ذلك مجلس إدارة الجمعية)، كما تبين تقدم أعضاء الجمعية ببلاغ بمركز شرطة أجا بالدقهلية ضد القائم على النشر (حلاق - مقيم بذات الدائرة "متواجد حالياً خارج البلاد") اتهموه بالتشهير بهم.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





