نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته البالغة من العمر 10 سنوات، إثر الاعتداء عليها بالضرب المبرح بمنطقة عرب الوالدة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

ضبط المتهم بقتل طفلة حلوان

وكانت منطقة عرب الوالدة بحلوان قد شهدت جريمة مأساوية، بعدما لقيت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مصرعها، متأثرة بإصابتها جراء تعدي زوج والدتها عليها بالضرب، قبل نقلها إلى المستشفى.

كواليس الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بوفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بمنطقة عرب الوالدة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجني عليها، ويدعى ح م، 38 عاما، حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح، ما أسفر عن وفاتها.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الواقعة وتحديد مكان المتهم، وتمكنت من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات.