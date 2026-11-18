سلط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز الضوء على العلاقة الاستثنائية التي جمعت الفنان العالمي الراحل عمر الشريف بكرة القدم، وكشف عن قصة عشقه للنادي الأهلي المصري ونادي هال سيتي الإنجليزي، والتي امتدت لعقود طويلة، وشهدت العديد من المواقف والمحطات التي عكست مدى ارتباطه بجماهير الناديين.

واستعرض الموقع، من خلال مقال نشره عبر موقعه وتطبيقه الرسمي، حكاية ارتباط عمر الشريف بهال سيتي، متناولًا بداية علاقته بالنادي الإنجليزي عام 1964، وكيف تحول من مجرد متابع لنتائج الفريق إلى أحد أبرز مشجعيه، رغم شهرته العالمية وانشغاله بمسيرته السينمائية.

بداية الحكاية مع هال سيتي عام 1964

بدأت قصة عشق عمر الشريف لنادي هال سيتي خلال تصوير فيلم «دكتور زيفاجو» عام 1964، عندما توطدت علاقته بالممثل الإنجليزي توم كورتيناي، الذي كان يحرص باستمرار على التواصل مع أصدقائه في مدينة هال للاطمئنان على نتائج فريقه المفضل.

ولفت ذلك انتباه عمر الشريف، الذي بدأ يتابع أحاديث صديقه عن الفريق الإنجليزي ومبارياته، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى مشجع له، ويصبح حريصًا على متابعة نتائجه بصورة أسبوعية.

واستمرت هذه العلاقة خلال تصوير فيلم «ليلة الجنرالات» عام 1966، حيث اعتاد عمر الشريف وصديقه توم كورتيناي متابعة مباريات هال سيتي، لتصبح أخبار الفريق جزءًا من اهتماماته الأسبوعية، إلى جانب متابعته المستمرة للنادي الأهلي المصري.

عمر الشريف يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة هال

ومن أبرز المحطات التي كشفت عن قوة ارتباط عمر الشريف بمدينة هال وناديها، حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة هال في يوليو 2010.

وأبدى النجم العالمي حماسًا كبيرًا للزيارة، مؤكدًا أنه لم يكن ليذهب إلى أي مدينة أخرى للحصول على شهادة فخرية، حتى لو كانت أكسفورد أو كامبريدج، موضحًا أن حبه لهال سيتي كان السبب وراء حضوره.

وشهدت الزيارة حفل عشاء خاصًا أقيم تكريمًا له، بحضور صديقه توم كورتيناي، إلى جانب كين واجستاف، أحد أساطير نادي هال سيتي وأبرز هدافيه عبر التاريخ.

وخلال الحفل، أهدى واجستاف عمر الشريف قميص النادي الإنجليزي، الذي حمل اسمه ورقم 1، تقديرًا لوفائه للفريق وارتباطه به على مدار سنوات طويلة.

رسالة عمر الشريف للاعبي هال سيتي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وفي مايو 2014، حرص عمر الشريف على دعم هال سيتي قبل مواجهته المرتقبة أمام آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، من خلال تسجيل رسالة تحفيزية للاعبي الفريق.

واستعان الشريف بكلمات الشاعر الإنجليزي ويليام بليك من قصيدته الشهيرة «Tyger Tyger, burning bright»، في رسالة عكست حماسه الكبير ورغبته في رؤية فريقه المفضل يحقق إنجازًا تاريخيًا.

ولم يكن ظهوره في تلك المناسبة جزءًا من عمل سينمائي، بل كان تصرفًا نابعًا من مشجع ارتبط بالنادي وتمنى أن يراه على منصات التتويج.

جماهير هال سيتي تودع عمر الشريف بعد وفاته

واختتمت قصة ارتباط عمر الشريف بهال سيتي بمشهد مؤثر عقب وفاته في يوليو 2015، عندما حرصت جماهير النادي على تكريمه خلال مواجهة الفريق أمام هيدرسفيلد تاون، في افتتاح مشواره بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وشهدت المباراة الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان المصري الراحل، قبل أن تتبعها موجة من التصفيق من جانب الجماهير الحاضرة في المدرجات، في مشهد جسّد حجم التقدير والمحبة التي حظي بها عمر الشريف داخل مدينة هال.

سر عشق عمر الشريف للأهلي وهال سيتي

أما ارتباط عمر الشريف بالنادي الأهلي، فكان له جانب مختلف، إذ جمعته صداقة طفولة بصالح سليم، أحد أبرز رموز القلعة الحمراء، كما ارتبط بعلاقات صداقة مع عدد من نجوم الفريق، من بينهم عادل هيكل، الذي شاركه بطولة فيلم «إشاعة حب».

وكان الشريف حريصًا على متابعة مباريات الأهلي، وظهر في أكثر من مناسبة بجوار صالح سليم وسط جماهير النادي، ليظل ارتباطه بالقلعة الحمراء حاضرًا طوال حياته.

وفي قراءة لهذه العلاقة، أشار المقال إلى أن ما جمع عمر الشريف بجماهير الأهلي وهال سيتي ربما كان البحث عن معنى الانتماء، الذي وجده في مدرجات النادي المصري بصحبة أصدقائه، وكذلك في مدينة هال الإنجليزية، رغم اختلاف الثقافات والمسافات.

واستعاد المقال تصريحات سابقة لعمر الشريف تحدث خلالها عن حياته قبل الشهرة العالمية، معبرًا عن حنينه إلى أيامه الأولى في مصر، حين كان نجمًا ويعيش حياة مستقرة، قبل أن تأخذه النجومية بعيدًا عن حياته القديمة.

وقال الشريف في إحدى تصريحاته إنه تساءل عما إذا كان سيظل سعيدًا لو لم يشارك في فيلم «لورنس العرب»، مشيرًا إلى أنه كان في مصر نجمًا وأستاذًا وزوجًا سعيدًا، قبل أن يحقق الشهرة العالمية ويشعر بأنه نسي نفسه.

واختتم حديثه باستعادة تلك المرحلة من حياته قائلًا: «كنت فقط أقرأ وأحلم».