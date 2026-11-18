أكدت بعض التقارير الصحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع إيفان توني مهاجم فريق الأهلي السعودي في الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات تواجه بعض المطبات بسبب ارتفاع قيمة عقد اللاعب إلى جانب سريان عقده مع الأهلي وهو ما يعني ضرورة شرائه من ناديه لجانب دفع راتبه.

وقدم إيفان توني مستويات مميزة مع فريق الأهلي وهو ما دفع العديد من الأندية الأوروبية للتفكير في ضمه والحصول على خدماته.

فكرة رحيل توني ستكون صعبة من جانب فريق الأهلي الذي سيتمسك باستمرار اللاعب وعدم مناقشة أي عرض له لأهميته من الناحية الفنية.