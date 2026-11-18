قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس في القضية رقم 268 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 936 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بـ خلية التجمع لجلسة 5 يناير 2027، للمرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 25 متهما بـ خلية التجمع

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.