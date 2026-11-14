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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى النزهة.. غدا

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، الحكم على متهم في القضية رقم 1263 لسنة 2026 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3865 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى النزهة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد. ع» بالانضمام جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر الحكم على متهم خلية النزهة إرهاب

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