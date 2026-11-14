رويترز: ترامب أبلغ مستشاريه بـ«رفض استئناف ضرب إيران»

أفادت وكالة رويترز، عن 3 مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه في الأيام الأخيرة أنه قد يتراجع عن مهاجمة إيران إذا لم تواجه الولايات المتحدة أي استفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ومع تذبذب ترامب بين التهديد بتصعيد الحرب بضربات جديدة وخفض الأعمال العدائية، يرى مسئولون حاليون وسابقون أن الرئيس الأمريكي لم يحسم أمره بشأن كيفية حل الصراع غير الشعبي الذي شنه في فبراير مع إسرائيل.

وفي اجتماعات مع مستشاريه للأمن القومي وبعد سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، قال ترامب إنه يفكر في تأجيل الضربات، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا، شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

ترامب: الحلفاء لا يريدون الحرب

كما أبدى ترامب تعاطفه مع الحلفاء في المنطقة الذين طلبوا منه عدم العودة إلى حرب شاملة.

وقال ترامب للمذيع ستيفن أ. سميث يوم الخميس: "بإمكاني إنهاء الأمر فوراً، ولكن بناءً على طلب الدول التي أسعى لحمايتها، فإننا نفعل ذلك بطريقة أطول قليلاً، وبطريقة أكثر تحضراً".

ترامب يعترف بعدم شعبية الحرب داخل أمريكا

أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وأثبتت عدم شعبيتها لدى الناخبين الأمريكيين، الذين منحوا الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.

وفي استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس قبيل انتخابات 3 نوفمبر، قال 55% من الأمريكيين إن الحرب لا تستحق التكلفة، وأشار نائب الرئيس جيه دي فانس إليها كسبب لخسارة الجمهوريين بزعامة ترامب للكونجرس.

وتأتي تصريحات ترامب الخاصة استكمالًا لتصريحاته العلنية التي قللت من احتمالية استئناف حرب واسعة النطاق.

وقال مسئول في البيت الأبيض في بيان: "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الرئيس ترامب هو مهندس القرار وصاحب القرار الوحيد، وهو من يملك زمام الأمور، وسيضمن دائمًا حماية مصالح أمريكا، تتمتع الولايات المتحدة بموقف قوي للغاية بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني.. وحده الرئيس ترامب يعلم ما سيفعله ومتى سيفعله".

وأكد مسئولان أمريكيان مطلعان على المعلومات الاستخباراتية أن وكالات الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن الحصار البحري الأمريكي والعقوبات الاقتصادية يضر بالاقتصاد الإيراني وسيواصل الضغط على طهران.

وذكرت وكالة رويترز لأول مرة الأسبوع الماضي أن الجيش الأمريكي، في إطار حصاره الذي دام شهوراً لحركة الملاحة البحرية الإيرانية، يسعى أيضاً إلى منع دخول الأسلحة والمواد الأخرى الخاضعة للعقوبات إلى البلاد براً أو عبر بحر قزوين.

الخيارات العسكرية غير ضرورية

في الوقت نفسه، أكدت ثلاثة مصادر مطلعة على التخطيط الأمريكي أن الجيش الأمريكي مستعد للتصعيد إذا لزم الأمر.

وأضافت المصادر أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة لتحل محل إحدى الحاملتين العاملتين حالياً في المنطقة، لكن من الممكن أن تبقى جميع الحاملات الثلاث إذا دعت الحاجة.

وكشف أحد الأشخاص المطلعين على مكالمات ترامب مع الزعيمين السعودي والتركي أن ترامب قد يختار قصف المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، لكن الولايات المتحدة سبق أن ضربت هذه المنشآت، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الضربات الإضافية ستنجح.

وقال مسئولان أمريكيان إن وكالات الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن الضربات المتجددة لن تغير بشكل كبير مطالب إيران في المفاوضات.

كما تم إطلاع ترامب على مخزونات الأسلحة الأمريكية، التي انخفض بعضها إلى مستويات مقلقة، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الإحاطات الاستخباراتية.

وكانت رويترز قد أفادت في أغسطس، بأن الولايات المتحدة استخدمت "جميع" ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى تقريبًا، وقال شخص آخر مطلع على الأمر إنها لم تُجدد.

ترامب: حققنا ما نريده من إيران

ووفقاً لمسئول أمريكي، واصل المسئولون الإسرائيليون الضغط على الإدارة الأمريكية للانخراط في حملة عسكرية أخرى.

وأشار ترامب الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة قد حققت بالفعل ما يمكن تحقيقه من المفاوضات، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيستأنف الضربات.

وقال ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!".