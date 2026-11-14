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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف سنجر: الهجوم السيبراني على المطارات الأمريكية يشبه الضربة العسكرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن تعدد الفرضيات بشأن تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة يفتح الباب أمام احتمالية تعرض المطارات لهجوم سيبراني، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعلن نفي هذه الفرضية بشكل قاطع، كما لم تصدر تحديثات بشأن نظام «SMART» المخصص لتحديث المجال الجوي، والذي بدأ العمل به عام 2025 وكان مقررًا الانتهاء منه عام 2026.

وأوضح «سنجر»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الطروحات أشارت إلى احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تعطيل المطارات وأنظمة الملاحة، مؤكدًا أن الهجوم السيبراني يشبه الضربة العسكرية، وأن الولايات المتحدة تتعرض لهجمات من هذا النوع بصورة يومية.

وأشار إلى أن واشنطن قد لا تعلن حقيقة تعرضها لهجوم سيبراني؛ تجنبًا للالتزام بالرد، خاصة في ظل انشغالها بالحرب مع إيران، لافتًا إلى أن تأكد مسؤولية دولة عن الهجوم قد يفتح الباب أمام تصعيد أمريكي ضدها.

وأضاف أن وزير النقل الأمريكي تحدث عن تمويل بقيمة 30 مليار دولار لتطوير المطارات، قد يصل إلى 50 مليارًا بنهاية 2028، موضحًا أن أكثر من 80% من الأمريكيين يستخدمون المطارات، وأن خطة تحديث سابقة لم يُنفذ منها سوى 16%.

الولايات المتحدة حركة الطيران هجوم سيبراني

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