وزير الأمن الداخلي : لا هجوم سيبراني وراء وقف الرحلات الجوية والجميع آمنون

نفي وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين هجوم سيبرانيا وراء وقف الرحلات الجوية ، مؤكدا أن الجميع آمنون والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ فعلت المراكز التابعة لها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الأمن الداخلي والنقل بالولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب أزمة الطيران التي شهدتها البلاد .
وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي: لا يوجد في الواقع أي هجوم سيبراني وما زلنا نستكمل عملية التحقق
وأضاف وزير الأمن الداخلي الأمريكي: نتحرك بوتيرة غير مسبوقة وبجهود حكومية شاملة لضمان أداء واجبنا تجاه المواطنين والتأكد من سلامة الجميع.
وتابع الوزير الأمريكي : نعمل على توفير جميع الخدمات بعد توقف حركة المطارات
وختم وزير الأمن الداخلي : تبدو الأمور في الوقت الراهن وكأنها تسير في الاتجاه الصحيح