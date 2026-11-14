وزير الأمن الداخلي : لا هجوم سيبراني وراء وقف الرحلات الجوية والجميع آمنون

نفي وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين هجوم سيبرانيا وراء وقف الرحلات الجوية ، مؤكدا أن الجميع آمنون والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ فعلت المراكز التابعة لها.

جاء ذلك في ‏مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الأمن الداخلي والنقل بالولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب أزمة الطيران التي شهدتها البلاد .

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي: لا يوجد في الواقع أي هجوم سيبراني وما زلنا نستكمل عملية التحقق

وأضاف وزير الأمن الداخلي الأمريكي: نتحرك بوتيرة غير مسبوقة وبجهود حكومية شاملة لضمان أداء واجبنا تجاه المواطنين والتأكد من سلامة الجميع.





وتابع ‏الوزير الأمريكي : نعمل على توفير جميع الخدمات بعد توقف حركة المطارات

وختم ‏وزير الأمن الداخلي : تبدو الأمور في الوقت الراهن وكأنها تسير في الاتجاه الصحيح