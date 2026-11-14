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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الأمن الداخلي : لا هجوم سيبراني وراء وقف الرحلات الجوية والجميع آمنون

ماركواين مولين
ماركواين مولين
محمود نوفل

نفي وزير  الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين  هجوم سيبرانيا وراء وقف الرحلات الجوية ، مؤكدا أن الجميع آمنون والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ فعلت المراكز التابعة لها.

جاء ذلك في ‏مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الأمن الداخلي والنقل بالولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب أزمة الطيران التي شهدتها البلاد .

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي: لا يوجد في الواقع أي هجوم سيبراني وما زلنا نستكمل عملية التحقق

وأضاف وزير الأمن الداخلي الأمريكي: نتحرك بوتيرة غير مسبوقة وبجهود حكومية شاملة لضمان أداء واجبنا تجاه المواطنين والتأكد من سلامة الجميع.


 

وتابع ‏الوزير الأمريكي : نعمل على توفير جميع الخدمات بعد توقف حركة المطارات

وختم ‏وزير الأمن الداخلي : تبدو الأمور في الوقت الراهن وكأنها تسير في الاتجاه الصحيح

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