أخبار الوادي الجديد| تجاوز المستهدف في التطعيم ضد الحصبة .. منة الله تحصد برونزية الجمهورية في ألعاب القوى

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

الوادي الجديد تتجاوز المستهدف في حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بنسبة إنجاز 106%

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تحقيق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية نسبة إنجاز بلغت 106% من المستهدف العام، في مؤشر يعكس نجاح جهود القطاع الصحي بالمحافظة في تنفيذ الحملة والوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف المراكز.

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تجاوز المستهدف يعكس كفاءة تنفيذ الحملة والتنسيق بين الفرق الطبية والإشرافية والإدارية والأجهزة التنفيذية، مشيدةً بالجهود المبذولة للوصول إلى الأطفال المستهدفين وتحقيق معدلات إنجاز تجاوزت النسب المقررة.

وأشادت المحافظ بجهود الأطقم الطبية وجميع المشاركين في تنفيذ الحملة، مؤكدة أهمية مواصلة حملات التوعية بأهمية التطعيمات القومية، وتعزيز برامج الوقاية للحد من انتشار الأمراض المعدية والحفاظ على صحة الأطفال.

وجاءت إدارة بلاط الصحية في المركز الأول بنسبة إنجاز بلغت 127%، تلتها إدارة الفرافرة الصحية بنسبة 118%، ثم إدارة الداخلة الصحية بنسبة 104%، فيما سجلت إدارتا الخارجة وباريس الصحيتان نسبة إنجاز بلغت 101% لكل منهما.

وأكدت المحافظة استمرار جهود القطاع الصحي في تنفيذ برامج التطعيمات والحملات الوقائية، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير الحماية اللازمة للأطفال بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

بطلة من الوادي الجديد تحصد برونزية الجمهورية لألعاب القوى.. وفريق التتابع يحقق المركز الرابع

حققت بطلات محافظة الوادي الجديد نتائج مشرفة في منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 سنة، والمقامة بالمركز الأولمبي بالمعادي بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار دعم المواهب الرياضية وتشجيع النماذج المتميزة من أبناء المحافظة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن البطلة منة الله محمد عبد الله نجحت في حصد الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر موانع، خلال منافسات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، لتضيف إنجازًا رياضيًا جديدًا للمحافظة.

كما حقق فريق الفتيات المركز الرابع على مستوى الجمهورية في منافسات سباق التتابع 4 × 200 متر، وضم الفريق اللاعبات بسملة أيمن زكريا، وصال أحمد غريب، ويمنى أحمد غريب، ومنة الله محمد عبد الله، بعد أداء متميز عكس روح التعاون والإصرار على المنافسة.

وتأتي هذه النتائج تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الأستاذ محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالتهنئة للبطلات والجهاز الفني، مؤكدة استمرار دعم المواهب الرياضية ورعايتها من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بهدف إعداد جيل من البطلات القادرات على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الوادي الجديد في المحافل الرياضية.