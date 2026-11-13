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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يفجر مفاجأة بشأن عدد أهداف حسام حسن ومحمد صلاح الدولية

حسام حسن و صلاح
حسام حسن و صلاح
محمد بدران   -  
علا محمد

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت الجدل حول عدد الأهداف الدولية التي سجلها محمد صلاح قائد منتخب مصر، وحقيقة اقترابه من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، موضحًا وجود اختلاف بين إجمالي الأهداف والأهداف المعتمدة رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأرقام المتداولة بشأن تسجيل محمد صلاح 68 هدفًا دوليًا وحسام حسن 69 هدفًا غير دقيقة، مشيرًا إلى أن حسام حسن سجل 69 هدفًا دوليًا رسميًا مع منتخب مصر، مقابل 66 هدفًا لمحمد صلاح وفقًا للأرقام المعتمدة من الفيفا.

وأضاف أن سبب الاختلاف يرجع إلى وجود هدفين سجلهما محمد صلاح في مرمى منتخب سوازيلاند، خلال مباراة لم يعتمدها الاتحاد الدولي، بسبب إجراء المدرب الأمريكي بوب برادلي 10 تغييرات خلالها.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن إجمالي أهداف حسام حسن مع منتخب مصر يصل إلى 76 هدفًا، من بينها 69 هدفًا دوليًا معتمدًا و7 أهداف غير معتمدة، بينما يبلغ إجمالي أهداف محمد صلاح 68 هدفًا، منها 66 هدفًا معتمدًا دوليًا، وفقًا للأرقام التي استند إليها.

وبناءً على هذه الأرقام، أكد خالد طلعت أن محمد صلاح يحتاج إلى تسجيل 3 أهداف إضافية لمعادلة رقم حسام حسن، و4 أهداف لتجاوزه والانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

واختتم خالد طلعت توضيحه بالتأكيد على ضرورة التفرقة بين الأهداف المسجلة إجمالًا والأهداف المعتمدة دوليًا، قائلًا: «التاريخ مينفعش يتغير والأرقام مبتكذبش».

الناقد الرياضي خالد طلعت محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن لمنتخب مصر

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