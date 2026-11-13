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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ومالاوي، وسط طموحات كبيرة من المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من إقامة المواجهة على أرضه ووسط جماهيره.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ومالاوي مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ويتولى المعلق الرياضي علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

موقف منتخب مصر ومالاوي في ترتيب المجموعة

ويدخل منتخب مصر المباراة متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في إحدى مبارياته وتعادل في الأخرى، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الانتصار في مواجهة اليوم، من أجل تعزيز صدارتهم للمجموعة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

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