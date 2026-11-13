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الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة في مصر غدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة في مصر غدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منار غانم
منار غانم
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في مصر غدا (السبت)، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتقترب من معدلاتها الطبيعية أو تتجاوزها قليلا، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذه العوامل تساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وظهور الأجواء المشمسة.

وأضافت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الجمعة)، أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستتراوح غدا بين 26 و27 درجة مئوية، فيما تسجل في جنوب الصعيد ما بين 31 و33 درجة، ليسود طقس معتدل يميل إلى الحرارة نهارا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في أغلب المناطق، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى ستتراوح بين 16 و17 درجة، وفي شمال الصعيد بين 13 و14 درجة، مع انخفاضها في المدن الجديدة.

وحذرت من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الفترة من الرابعة أو الخامسة فجرا حتى الثامنة أو التاسعة صباحا، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، على أن تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق حلايب وشلاتين، بنسبة حدوث تتجاوز 40 بالمائة، بينما تظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدا على باقي أنحاء الجمهورية، دون توقعات بهطول أمطار مؤثرة.

ولفتت إلى نشاط الرياح خلال فترات المساء والليل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على مدار الأسبوع، مع تسجيل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 25 و27 درجة مئوية، وطقس مشمس ودافئ نسبيا نهارا يميل إلى البرودة ليلا، دون فرص لسقوط أمطار مؤثرة باستثناء مناطق حلايب وشلاتين.

ونصحت المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، والالتزام بتعليمات المرور وتشغيل كشافات الشبورة، إلى جانب ارتداء ملابس خريفية وجاكيت خفيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وعدم الانخداع بسطوع الشمس ودفء الطقس نهارا.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم

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