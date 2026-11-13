قومي المرأة يطلق 30 رسالة إذاعية لتعزيز الوعي وحماية الأسرة المصرية

يواصل المجلس القومي للمرأة حملته الإعلامية للتوعية بقضايا المرأة والأسرة، من خلال بث 30 تنويهًا إذاعيًا عبر عدد من المحطات الإذاعية المصرية الأكثر استماعًا، إلى جانب نشر رسائل توعوية عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها»، برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أن الحملة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، ونشر الوعي باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة المفاهيم والسلوكيات الخاطئة التي تهدد استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.

وأوضحت أن الحملة تسعى إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، بما يدعم بناء علاقات أسرية قائمة على المودة والمسؤولية المشتركة، ويساعد المرأة والرجل والشباب على إدراك مسؤولياتهم واتخاذ قرارات سليمة في مختلف المواقف الحياتية.

وتتضمن الحملة 30 تنويها إذاعيا توعويًا، بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، عضوة المجلس، وتستمر لمدة شهر، لتتناول موضوعات الزواج والعلاقات الأسرية، وأسس بناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكا.