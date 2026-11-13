وزير الخزانة الأمريكي: لن أخضع للترهيب بعد تلقي التهديدات بالقتل

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال لن أخضع للترهيب بعد تلقي التهديدات بالقتل.

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انتقل في الآونة الأخيرة من منزله إلى قاعدة عسكرية عقب تهديدات إيرانية استهدفت حياته.

ولم يتضح بعد مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في الخارج محدودة.

وكان مسؤول كبير بالمخابرات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في مذكرة أواخر الشهر الماضي (أكتوبر) من أن إيران كثفت جهود استهداف موظفين أمريكيين، وفي "مراحل متقدمة".

يعد بيسنت الوجه البارز لحملة الضغط الاقتصادي التي تشنها واشنطن على طهران خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي.