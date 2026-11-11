بعد تهديدات إيرانية باغتياله.. نقل وزير الخزانة الأمريكي إلى قاعدة عسكرية

نُقل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من منزله في العاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية، عقب تلقي تهديدات مرتبطة بإيران تستهدف حياته، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية.

تهديدات مزعومة تثير جدلا في الولايات المتحدة



وذكرت شبكة CBS، الشريكة الإعلامية لهيئة الإذاعة البريطانية BBC في الولايات المتحدة، أن قرار نقل بيسنت جاء بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال صورة لمنزله.



ويتولى بيسنت دورًا بارزًا في الجهود الأمريكية الرامية إلى عزل إيران اقتصاديًا، من خلال العقوبات وفرض حصار اقتصادي أوسع عليها.



ولا تزال طبيعة التهديدات التي استهدفت بيسنت ومدى خطورتها غير واضحين، في حين حذرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن إيران كثفت بشكل كبير جهودها لاستهداف مواطنين أمريكيين، بمن فيهم مسؤولون حكوميون.

وقال مصدر لشبكة CBS إن المخاوف الأمنية بدأت تتزايد بعدما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالًا تضمن صورة متداولة عبر الإنترنت، أتاحت تحديد الموقع الجغرافي لمنزل وزير الخزانة في حي جورج تاون بالعاصمة واشنطن.



وأضاف المصدر أن هذه المخاوف الأمنية دفعت السلطات إلى نقل بيسنت إلى قاعدة عسكرية في المنطقة.



من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن بيسنت لن ترهبه التهديدات، وإنه لا يزال ملتزمًا بالجهود الأمريكية الرامية إلى ممارسة الضغوط على الاقتصاد الإيراني.