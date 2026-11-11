نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

خطفت الفنانة نيكول سابا الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي كشفت عن إطلالة جذابة ومختلفة، اعتمدت خلالها على فستان لامع بتصميم أنيق وجريء، أبرز رشاقتها وأنوثتها، لتتفاعل معها جمهورها ومحبو الموضة.

تفاصيل إطلالة نيكول سابا..

وظهرت نيكول سابا مرتدية فستانا طويلا ضيقا باللون الأحمر النحاسي، جاء مرصعا بتفاصيل لامعة ومتداخلة من الترتر، وهو ما منح التصميم بريقا لافتا وانعكاسات جذابة مع الإضاءة.

وجاء الفستان بقصة محددة للجسم، أبرزت قوامها بشكل أنيق، مع تصميم دون أكمام وياقة مرتفعة، أضفت لمسة من الفخامة على الإطلالة، بينما تميز الفستان بتفاصيله اللامعة التي امتدت على كامل التصميم، لتجعله مناسبا للسهرات والمناسبات الفنية.

كما احتوى التصميم على فتحة جانبية طويلة كشفت عن الساق، ومنحت الفستان طابعا أكثر جرأة وأنوثة، مع الحفاظ على أناقته من خلال القصة الطويلة والخامة اللامعة.

نيكول سابا تعتمد تسريحة شعر ناعمة

ومن الناحية الجمالية، اختارت نيكول سابا ترك شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها وظهرها، بتسريحة ناعمة وانسيابية أظهرت جمال ملامحها، كما اعتمدت على مكياج بألوان متناسقة، مع إبراز العينين وتحديد ملامح الوجه، لتظهر بإطلالة تجمع بين الجاذبية والرقي.

ولفتت الأنظار أيضا بتنسيقها لإكسسوار أحمر ضخم من الريش حول الذراعين في إحدى الصور، وهو ما أضاف لمسة استعراضية مميزة إلى الإطلالة، وجعلها أكثر اختلافا وجرأة.

نيكول سابا تتألق باختيارات جريئة

وتحرص نيكول سابا على اختيار إطلالات متنوعة تجمع بين الأناقة والجرأة، وتتميز دائما باهتمامها بالتفاصيل التي تمنح ظهورها طابعا خاصا، سواء من خلال الألوان القوية أو التصميمات اللامعة والقصات العصرية.

وتعد الفساتين المرصعة بالترتر من أبرز الاختيارات المناسبة للسهرات والمناسبات المسائية، خاصة مع الألوان المعدنية والنحاسية التي تمنح الإطلالة بريقا وفخامة، وهو ما ظهر بوضوح في اختيار نيكول سابا الأخير.

ونجحت نيكول سابا في تقديم إطلالة لافتة جمعت بين التصميم الأنثوي والتفاصيل اللامعة واللمسات الجريئة، لتؤكد مرة أخرى تميز اختياراتها في عالم الموضة.