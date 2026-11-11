قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق المصريين بالخارج.. هل يمكن بيع الوحدة بعد الحجز؟ تفاصيل شروط الاستلام والتنازل وطرق السداد
تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية
الزمالك يحذّر شيكو بانزا قبل مواجهتي الجونة والأفريقي .. 20 نوفمبر موعدًا نهائيًا لعودته
طائرات إسرائيلية تستهدف بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي باتجاه مكة المكرمة ومناطق أخري
في اليوم العالمي للعزوبية .. 5 فوائد نفسية مذهلة للعيش بدون الزواج
ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
باحث: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يفتح الباب لملاحقة مصادر التمويل
وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25
كيف يسهم اعتماد المنشآت الصحية في حصول المواطن على رعاية آمنة؟
تقرير صادم يهز الجيش الألماني .. 40% من المُجندات تعرّضن لانتهاكات جنسية ووزير الدفاع يتوعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
رنا عصمت

خطفت الفنانة نيكول سابا الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي كشفت عن إطلالة جذابة ومختلفة، اعتمدت خلالها على فستان لامع بتصميم أنيق وجريء، أبرز رشاقتها وأنوثتها، لتتفاعل معها جمهورها ومحبو الموضة.

تفاصيل إطلالة نيكول سابا..

وظهرت نيكول سابا مرتدية فستانا طويلا ضيقا باللون الأحمر النحاسي، جاء مرصعا بتفاصيل لامعة ومتداخلة من الترتر، وهو ما منح التصميم بريقا لافتا وانعكاسات جذابة مع الإضاءة.

وجاء الفستان بقصة محددة للجسم، أبرزت قوامها بشكل أنيق، مع تصميم دون أكمام وياقة مرتفعة، أضفت لمسة من الفخامة على الإطلالة، بينما تميز الفستان بتفاصيله اللامعة التي امتدت على كامل التصميم، لتجعله مناسبا للسهرات والمناسبات الفنية.

كما احتوى التصميم على فتحة جانبية طويلة كشفت عن الساق، ومنحت الفستان طابعا أكثر جرأة وأنوثة، مع الحفاظ على أناقته من خلال القصة الطويلة والخامة اللامعة.

نيكول سابا تعتمد تسريحة شعر ناعمة

ومن الناحية الجمالية، اختارت نيكول سابا ترك شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها وظهرها، بتسريحة ناعمة وانسيابية أظهرت جمال ملامحها، كما اعتمدت على مكياج بألوان متناسقة، مع إبراز العينين وتحديد ملامح الوجه، لتظهر بإطلالة تجمع بين الجاذبية والرقي.

ولفتت الأنظار أيضا بتنسيقها لإكسسوار أحمر ضخم من الريش حول الذراعين في إحدى الصور، وهو ما أضاف لمسة استعراضية مميزة إلى الإطلالة، وجعلها أكثر اختلافا وجرأة.

نيكول سابا تتألق باختيارات جريئة

وتحرص نيكول سابا على اختيار إطلالات متنوعة تجمع بين الأناقة والجرأة، وتتميز دائما باهتمامها بالتفاصيل التي تمنح ظهورها طابعا خاصا، سواء من خلال الألوان القوية أو التصميمات اللامعة والقصات العصرية.

وتعد الفساتين المرصعة بالترتر من أبرز الاختيارات المناسبة للسهرات والمناسبات المسائية، خاصة مع الألوان المعدنية والنحاسية التي تمنح الإطلالة بريقا وفخامة، وهو ما ظهر بوضوح في اختيار نيكول سابا الأخير.

ونجحت نيكول سابا في تقديم إطلالة لافتة جمعت بين التصميم الأنثوي والتفاصيل اللامعة واللمسات الجريئة، لتؤكد مرة أخرى تميز اختياراتها في عالم الموضة.

May be an image of one or more people and blonde hair
May be an image of one or more people and blonde hair
May be an image of one or more people
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتهاوالجمهور يشيد بجمالها و إناقتها تفاصيل إطلالة نيكول سابا إطلالة نيكول سابا نيكول سابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

طلاب المدارس

رايحة أزور النبي محمد.. طلاب يحتفلون بمعلمتهم قبل سفرها لأداء العمرة

الطماطم

أزمة الطماطم المصرية في تونس.. نقيب الفلاحين يكشف حقيقة الصادرات وحجم الإنتاج السنوي

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة.. غدا سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش

بالصور

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد