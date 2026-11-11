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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي

موعد معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي
موعد معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وفقًا للموعد المحدد لإتاحة المستحقات للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي مبالغ تتجاوز 4 مليارات جنيه، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها المعيشية وتوفير متطلبات أفرادها.

ويزداد اهتمام المستفيدين بالبحث عن موعد صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2026، ورابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، وأماكن صرف المستحقات، إلى جانب معرفة خطوات متابعة حالة البطاقة والاستحقاق، خاصة مع اقتراب موعد إتاحة الدعم النقدي عبر منافذ الصرف المختلفة.

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متى موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026؟

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر، بما يمنح المستفيدين فرصة الحصول على مستحقاتهم خلال الفترة المحددة، دون الحاجة إلى التوجه إلى منافذ الصرف في يوم واحد.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، حيث يمثل الدعم النقدي أحد برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويساعد الأسر المستفيدة على مواجهة الأعباء المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية لأفرادها.

وتتجاوز قيمة المبالغ المخصصة لصرف دعم تكافل وكرامة خلال الشهر 4 مليارات جنيه، في إطار المساعدات النقدية التي تقدمها الدولة للأسر الأولى بالرعاية.

أين يمكن صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المنافذ ووسائل الدفع التي يمكن للمستفيدين استخدامها للحصول على مستحقات برنامج تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026، بما يسهل عمليات السحب ويتيح بدائل متعددة أمام أصحاب البطاقات.

معاش تكافل وكرامة

وتشمل أماكن صرف معاش تكافل وكرامة الآتية:

مكاتب البريد المصري المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية المتاحة عبر الهواتف المحمولة.

بطاقات ميزة البنكية المخصصة للمستفيدين من البرنامج.

وتتيح هذه المنافذ للمستحقين الحصول على الدعم النقدي باستخدام وسائل الصرف المتاحة لهم، وفقًا لنوع البطاقة والخدمات المرتبطة بها.

ما رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2026؟

يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام إلكترونيًا عن حالة البطاقة وموقف الاستحقاق، من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وتساعد هذه الخدمة الإلكترونية المستفيدين على معرفة موقف بطاقاتهم ومتابعة حالة الدعم النقدي، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الوزارة للاستفسار عن البيانات المتعلقة بالاستحقاق.

ويمكن الدخول إلى رابط الاستعلام الرسمي عن معاش تكافل وكرامة من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الرابط الآتي:

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة:
https://www.moss.gov.eg/

ما خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تمكن المستفيد من معرفة موقف بطاقته ومدى استحقاقه للدعم النقدي.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي في الآتي:

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة للاستعلام.

الضغط على أيقونة «استعلام».

الانتظار حتى ظهور نتيجة الاستعلام على الشاشة.

مراجعة البيانات المعروضة للتعرف على حالة البطاقة وموقف صرف الدعم النقدي.

وتتيح هذه الخطوات للمستفيدين متابعة بياناتهم إلكترونيًا، والتعرف على المعلومات المتعلقة بحالة البطاقة والاستحقاق من خلال الخدمة الرسمية المخصصة لذلك.

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من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة؟

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة من الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لمعايير الاستحقاق التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف توفير الدعم النقدي للأسر والأفراد الذين يحتاجون إلى المساندة الاجتماعية.

وتشمل أبرز الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة ما يأتي:

الأطفال الأيتام وأبناء المطلقات والسجينات والمهجورات.

الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات لأسرهن.

زوجات نزلاء مراكز الإصلاح.

كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا.

الأشخاص ذوو الإعاقة.

الأسر الفقيرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.

أسر المجندين المستوفية لشروط الاستحقاق.

ويأتي استهداف هذه الفئات ضمن منظومة الدعم النقدي التي تستهدف مساندة الأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على توفير متطلباتها المعيشية، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

ما رقم شكاوى تكافل وكرامة 2026؟

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن رقم 19680 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما يتيح للمستفيدين التواصل للاستفسار عن الخدمات المقدمة ومتابعة المشكلات المرتبطة بالدعم النقدي.

كما يمكن للمستفيدين تقديم التظلمات ومتابعة الشكاوى من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة، والاستفادة من الخدمات المتاحة لمتابعة موقف بطاقات تكافل وكرامة.

ويستطيع أصحاب البطاقات الاستفادة من خدمة الاستعلام الإلكتروني لمعرفة حالة البطاقة وموقف الاستحقاق، باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، إلى جانب التواصل عبر الخط الساخن المخصص للشكاوى والاستفسارات.

كيف تتابع موعد نزول تكافل وكرامة لشهر نوفمبر؟

يمكن للمستفيدين متابعة موعد نزول معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 من خلال القنوات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، والتأكد من حالة البطاقة قبل التوجه إلى منافذ الصرف، مع الاحتفاظ بالرقم القومي والبيانات اللازمة لإجراء الاستعلام الإلكتروني.

تكافل وكرامة

ومن المقرر أن يبدأ إتاحة المستحقات يوم الأحد 15 نوفمبر، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال مكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة البنكية المخصصة للمستفيدين.

وبذلك يستطيع المستحقون التعرف على موعد الصرف ومتابعة حالة البطاقة والاستفادة من وسائل الاستعلام والشكاوى التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي.

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