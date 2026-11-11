محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

أكد محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عماره، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير مختلف أوجه الدعم والرعاية، وضمان حصولهم على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم بسهولة وكرامة، مشيرًا إلى أن تعلم لغة الإشارة يمثل خطوة مهمة نحو إزالة حواجز التواصل، وتيسير حصول المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية على الخدمات الحكومية دون معوقات.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال فعاليات الاحتفالية التي نظمتها المبادرة الرئاسية" أسرتى قوتي " بالمحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة ، للتعريف بالمبادرة وتكريم نحو 200 موظف من العاملين بالإدارات الخدمية بالديوان العام والمديريات والمراكز والمدن، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي على لغة الإشارة، في حضور نجوى إبراهيم، منسق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنسق المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» بديوان عام محافظة الأقصر ، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والتضامن الإجتماعي، والعمل، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة، ورئيس منطقة الأقصر الأزهرية وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأزهر والكنيسة، وممثلي الجهات المعنية.

وأشار البيان إلى أن الفعاليات تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وفقرات فنية لأطفال من ذوى الهمم ، ومعرض للمنتجات الحرفية للاشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، أعقب ذلك تكريم الموظفين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي، والذي استهدف تنمية مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ورفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات الحكومية لهم.

وقال المحافظ ، خلال كلمته إن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات والبرامج التدريبية التي تستهدف بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أهمية تعميم ثقافة تعلم لغة الإشارة بين العاملين بمختلف القطاعات الخدمية.

وأضاف المحافظ ، أن تكريم المتدربين يأتي تقديرًا لجهودهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم واكتساب أدوات تواصل جديدة تساعدهم في أداء مهامهم الوظيفية، وتقديم خدمات أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات جميع المواطنين.

وقام المحافظ في ختام الفاعلية بتكريم الموظفين الحاصلين على التدريب، وتسليمهم شهادات اجتياز البرنامج، تقديرًا لمشاركتهم وحرصهم على اكتساب مهارات لغة الإشارة، بما يعزز جهود المحافظة نحو توفير بيئة خدمية دامجة تراعي حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.