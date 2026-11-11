قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق المصريين بالخارج.. هل يمكن بيع الوحدة بعد الحجز؟ تفاصيل شروط الاستلام والتنازل وطرق السداد
تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية
الزمالك يحذّر شيكو بانزا قبل مواجهتي الجونة والأفريقي .. 20 نوفمبر موعدًا نهائيًا لعودته
طائرات إسرائيلية تستهدف بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي باتجاه مكة المكرمة ومناطق أخري
في اليوم العالمي للعزوبية .. 5 فوائد نفسية مذهلة للعيش بدون الزواج
ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
باحث: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يفتح الباب لملاحقة مصادر التمويل
وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25
كيف يسهم اعتماد المنشآت الصحية في حصول المواطن على رعاية آمنة؟
تقرير صادم يهز الجيش الألماني .. 40% من المُجندات تعرّضن لانتهاكات جنسية ووزير الدفاع يتوعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

محافظ الأقصر:
محافظ الأقصر:
أ ش أ

 أكد محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عماره، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير مختلف أوجه الدعم والرعاية، وضمان حصولهم على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم بسهولة وكرامة، مشيرًا إلى أن تعلم لغة الإشارة يمثل خطوة مهمة نحو إزالة حواجز التواصل، وتيسير حصول المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية على الخدمات الحكومية دون معوقات.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال فعاليات الاحتفالية التي نظمتها المبادرة الرئاسية" أسرتى قوتي " بالمحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة ، للتعريف بالمبادرة وتكريم نحو 200 موظف من العاملين بالإدارات الخدمية بالديوان العام والمديريات والمراكز والمدن، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي على لغة الإشارة، في حضور نجوى إبراهيم، منسق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنسق المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» بديوان عام محافظة الأقصر ، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والتضامن الإجتماعي، والعمل، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة، ورئيس منطقة الأقصر الأزهرية وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأزهر والكنيسة، وممثلي الجهات المعنية.

وأشار البيان إلى أن الفعاليات تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وفقرات فنية لأطفال من ذوى الهمم ، ومعرض للمنتجات الحرفية للاشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، أعقب ذلك تكريم الموظفين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي، والذي استهدف تنمية مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ورفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات الحكومية لهم.

وقال المحافظ ، خلال كلمته إن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات والبرامج التدريبية التي تستهدف بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أهمية تعميم ثقافة تعلم لغة الإشارة بين العاملين بمختلف القطاعات الخدمية.

وأضاف المحافظ ، أن تكريم المتدربين يأتي تقديرًا لجهودهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم واكتساب أدوات تواصل جديدة تساعدهم في أداء مهامهم الوظيفية، وتقديم خدمات أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات جميع المواطنين.

وقام المحافظ في ختام الفاعلية بتكريم الموظفين الحاصلين على التدريب، وتسليمهم شهادات اجتياز البرنامج، تقديرًا لمشاركتهم وحرصهم على اكتساب مهارات لغة الإشارة، بما يعزز جهود المحافظة نحو توفير بيئة خدمية دامجة تراعي حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

محافظ الأقصر ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أموال وعقارات وجمعيات خيرية.. كيف تحاصر أوروبا شبكات تمويل الإخوان؟

جامعة عين شمس

جامعة عين .. تحويل الأفكار الابتكارية بالبحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات ومشروعات ريادية

القمح المصري

القمح المصري بين الاكتفاء والاستيراد.. تحديات الإنتاج وخريطة تأمين رغيف الخبز

بالصور

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد